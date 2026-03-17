پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان ۲۶ اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه سی سی پور اظهار کرد: آسمان استان کمی تا نیمه ابری همراه با گذر ابر و گاه رگبار پراکنده باران و رعد و برق در پارهای نقاط استان به ویژه ارتفاعات پیش بینی میشود.
سی سی پور افزود: در مناطق دریایی هرمزگان و برخی نقاط دور از ساحل نیز افزایش بادهای غربی و تندباد لحظهای مورد انتظار است.
وی گفت: دریا تا اواخر وقت فردا چهارشنبه نسبتاْ مواج میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۱۵۰ سانتیمتر میرسد و تندباد لحظهای را نیز به همراه دارد.
سی سی پور گفت: توصیه میشود در این مدت به ویژه شناورهای سبک از دریاروی اجتناب کنند و تمهیدات لازم در بنادر استان صورت پذیرد.
وی افزود: به لحاظ دمایی نوسانات دمایی استان بین ۱ تا ۳ درجه سلسیوس پیش بینی میشود.
نظر شما