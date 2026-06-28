هوا در قزوین خنک می شود

مریم بهروزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای امروز و فردا کاهش نسبی دما در سطح استان پیشبینی میشود و هوای استان نسبت به روزهای گذشته خنکتر خواهد بود.
وی افزود: علت این کاهش دما، وزش بادهای خنک شمالی است که تا فردا در سطح استان تداوم دارد و شهرهای کوهین، تاکستان، بوئینزهرا و حتی بخشهایی از شهر قزوین را تحت تأثیر قرار میدهد.
بهروزی بیان کرد: سرعت وزش باد در این مناطق نسبتاً شدید خواهد بود و در ارتفاعات شمالی استان نیز پدیده مه پیشبینی میشود. با توجه به وجود رطوبت، احتمال وقوع بارشهای بسیار خفیف و پراکنده در ارتفاعات دور از انتظار نیست.
کارشناس هواشناسی استان قزوین خاطرنشان کرد: دمای شهر قزوین روز گذشته به ۳۶ درجه سلسیوس رسید و با تداوم جریانهای شمالی، روند کاهش نسبی دما در استان ادامه خواهد داشت.
نظر شما