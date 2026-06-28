هوای اصفهان سالم است؛ کاشان در وضعیت نارنجی آلودگی

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت هشت صبح یکشنبه هفتم تیرماه با میانگین ۶۲ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌های ۲۵ آبان با میانگین ۶۸، پروین اعتصامی ۹۰، دانشگاه صنعتی ۷۳، رودکی ۷۶، رهنان ۶۹، زینبیه ۶۱، سپاهان‌شهر ۵۸، فرشادی و کاوه و میرزا طاهر ۵۹، فیض ۵۶، کردآباد ۶۳ و ولدان ۶۶ AQI در وضعیت قابل قبول است.

شاخص هوا در خیابان هزار جریب با عدد ۳۸ و پارک زمزم ۴۵ AQI در وضعیت پاک است.

امروز هوای سجزی در شرق اصفهان ناسالم برای عموم افراد جامعه و در زرین‌شهر پاک است؛ همچنین هوای کاشان امروز ناسالم برای گروه‌های حساس است.

هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرده که از اواخر وقت امروز تا پایان هفته جاری به دلیل وزش باد و خیزش گردوخاک در مناطق شرق، شمال و مرکز استان کاهش شعاع دید و افت کیفیت هوا خواهیم داشت.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.