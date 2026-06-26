حجتالله علی عسکریان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دما طی امروز بین یک تا ۲ درجه افزایش دارد، اظهار کرد: بیشینه دما در چوپانان، گرمترین نقطه استان به ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.
به گفته وی، شهر اصفهان (مرکز استان) در گرمترین ساعات امروز دمای ۳۹ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنکترین ساعات بامداد شنبه ۲۲ درجه سلسیوس بالای صفر را تجربه میکند.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: آسمان استان در پنج روز آینده، صاف و در برخی ساعات وزش باد به نسبت شدید پیشبینی میشود.
به گزارش مهر، شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان امروز جمعه پنجم تیرماه با میانگین ۵۷ AQI در وضعیت قابل قبول (سالم)ثبت شد.
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