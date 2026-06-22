مهدی عالیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأخیر در ابلاغ اعتبارات مقابله با گردوغبار به استان اصفهان، اظهار کرد: هر ساله اعتباری برای ریزگردها تخصیص مییابد اما متأسفانه ابلاغ آن بسیار دیر انجام میشود بهگونهای که فصل کاری به پایان رسیده و این تأخیر باعث میشود نتوانیم پروژههای بیولوژیک را به موقع اجرا کنیم.
وی افزود: برای سال مالی جاری حدود هفت میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای مراتع و ۱۰ میلیارد تومان برای بیابان، در مجموع ۱۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان ابلاغ شده اما زمانبندی آن به گونهای است که فصل کاری در عمل تمام شده است.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با اشاره به اینکه ۳۰ درصد از مساحت استان را بیابانها تشکیل میدهند که نیاز به توجه ویژه دارند، خاطرنشان کرد: متأسفانه اعتبار استانی ما در سال گذشته تنها هشت میلیارد تومان بوده است.
عالیپور ادامه داد: با توجه به مشکلات دریاچه نمک و تالاب بینالمللی گاوخونی، نیازمند اعتبارات بیشتر و برنامهریزی جامع هستیم.
مدیریت دریاچه نمک نیازمند اعتبارات ویژه است
وی با بیان اینکه بهترین عملکرد در حوزه بیابانزدایی در دریاچه نمک در استان اصفهان انجام شده، ابراز کرد: دریاچه نمک حدود ۱.۳ میلیون هکتار از مساحت استان را در بر گرفته و بیشترین مطالعات و عملکرد را در سه شهرستان نطنز، کاشان و آران و بیدگل داشتهایم.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان تصریح کرد: برای مدیریت مؤثر این حوضه پیشنهاد میکنیم یک ردیف اعتباری خاص مانند دریاچه ارومیه برای دریاچه نمک در نظر گرفته شود زیرا با اعتبارات معمولی استانی و ملی نمیتوان این موضوع را به طور کامل مدیریت کرد.
۶۲۰ هکتار بیابانزدایی در سال ۱۴۰۴ با مشارکت بخش خصوصی
عالیپور خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت اعتباری، سازمان منابع طبیعی پروژههای ملی و استانی مقابله با بیابانزایی و ریزگردها را پیگیری میکند؛ برای مثال در دشت سجزی در شرق اصفهان که بسیاری از مناطق و روستاهای بخش مرکزی را تحت الشعاع قرار می دهد و از جمله بر فرودگاه شهید بهشتی، پایگاه هوایی شهید بابایی و شهرکهای صنعتی تأثیر دارد، تفاهمنامهای با شهرکهای صنعتی امضا کردیم.
وی افزود: طبق این تفاهم نامه همکاری طی سال گذشته ۲۵۰ هکتار و امسال ۵۴۰ هکتار بیابان زدایی عملیات اجرایی آغاز شد و سال آینده ۷۵۰ هکتار دیگر اجرا خواهد شد که در مجموع یک هزار و ۵۰۰ هکتار را شامل میشود.
عالیپور ادامه داد: در مجموع سال ۱۴۰۴، حدود ۶۲۰ هکتار بیابانزدایی با مشارکت بخش خصوصی و اعتبارات خودمان انجام شد که کار بسیار بزرگی بود.
تولید ۹ میلیون و ۱۵۱ هزار اصله نهال در سه سال طرح مردمی
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی اصفهان با اشاره به طرح مردمی کاشت یک میلیارد نهال که از سه سال پیش آغاز شده و اکنون در سال سوم اجرای آن هستیم، اظهار کرد: در این طرح، توسعه فضای سبز و ترسیب کربن به صورت ویژه در سطح کشور پیگیری میشود.
وی افزود: طبق این طرح، سازمان منابع طبیعی مسئول تولید و کاشت ۲۵۰ میلیون نهال است و ۷۵۰ میلیون نهال دیگر بر عهده سایر دستگاهها گذاشته شده است؛ یعنی این طرح فقط تکلیف سازمان منابع طبیعی نیست و سایر دستگاهها نیز مکلف به انجام آن هستند و خوشبختانه دستگاهها پای کار آمدهاند و همکاری خوبی با ما دارند.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان به آمار تولید نهال طی سهسال اجرای طرح کاشت یک میلیارد نهال اشاره کرد و گفت: در سال نخست طرح، حدود چهار میلیون و ۳۷۵ هزار اصله نهال تولید شد که ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار اصله آن توسط بخش دولتی و یک میلیون و ۸۷۰ هزار اصله توسط بخش خصوصی بود.
به گفته عالیپور، در سال دوم، تولید نهال به حدود سه میلیون اصله رسید که شامل یک میلیون و ۳۶۰ هزار اصله دولتی و یک میلیون و ۶۴۰ هزار اصله خصوصی بود.
وی با اشاره به اینکه در سال سوم نیز یک میلیون و ۷۷۴ هزار اصله نهال تولید شده است، خاطرنشان کرد: در مجموع سه سال اجرای این طرح ملی، تولید نهال توسط بخش دولتی و خصوصی در استان اصفهان به ۹ میلیون و ۱۵۱ هزار اصله رسیده است.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان افزود: از نظر عملکرد توزیع و توسعه جنگل، در سال اول یک میلیون و ۱۵۰ هزار اصله نهال توزیع شد و توسعه جنگل با بذر به میزان یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار انجام گرفت.
عالی پور با بیان اینکه در سال دوم، یک میلیون و ۲۲۰ هزار اصله نهال توزیع شد و توسعه جنگل با بذر حدود ۹ هزار هکتار بود، اضافه کرد: در سال سوم تاکنون، یک میلیون و ۶۵۰ هزار اصله نهال دولتی و ۴۹۰ هزار اصله نهال بخش خصوصی برای توزیع آماده است.
شناسایی کانونهای بحرانی گردوغبار در ۱۴ شهرستان اصفهان
به گفته معاون فنی اداره کل منابع طبیعی اصفهان، تاکنون چهار هزار و ۵۰۰ هکتار از عرصههای ملی با اعتبارات دولتی (ملی و استانی) و مشارکت بخش خصوصی نهالکاری شده که از این مقدار ۶۲۰ هکتار مربوط به نهالکاری بیابانی است.
وی تاکید کرد: توسعه جنگل با بذر در سایر مناطق فقط با استفاده از بارندگی طبیعی صورت میگیرد زیرا با توجه به وضعیت سفرههای آب زیرزمینی استان، از منابع آبی زیرزمینی برای نهالکاری استفاده نمیکنیم.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان ادامه داد: این استان دارای ۹.۶ میلیون هکتار اراضی ملی است که شامل ۶.۳ میلیون هکتار مرتع و ۳.۲ میلیون هکتار بیابان میشود؛ همچنین یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار کانون بحران گردوغبار داریم و در ۱۴ شهرستان کانون بحران شناسایی شده است.
عالیپور ابراز کرد: تاکنون کارهای خوبی انجام شده که از جمله آن میتوان به ایجاد ۳۱۰ هزار هکتار جنگل دستکاشت بیابانی، مالچپاشی حدود ۳۰ هزار هکتار طی سالیان گذشته، ایجاد یکهزار و ۲۰۰ کیلومتر بادشکن زنده و غیرزنده و مدیریت رواناب در ۱۲ هزار و ۹۰۰ هکتار اشاره کرد.
وی تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه، ۴۲۰۰ هکتار نهالکاری برای استان پیشبینی شده، اما با اعتبارات فعلی در عمل امکان تحقق آن وجود ندارد. برای تحقق برنامه هفتم فقط در بخش بیابان، نیاز به ۶۵۰ میلیارد تومان اعتبار داریم.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان خاطرنشان کرد: هدف برنامه هفتم کاهش ۲۰ درصدی سطح کانونهای بحران معادل ۳۰۰ هزار هکتار در پنج سال است که بدون کمک صنایع آلاینده، بخش خصوصی، خیران و اعتبارات کافی، تحقق آن بسیار دشوار خواهد بود.
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