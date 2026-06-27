هوای اصفهان سالم است؛ وضعیت قرمز ۲ شهر مجاور

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۳ ایستگاه پایش فعال منتهی به ساعت هشت صبح شنبه ششم تیرماه با میانگین ۶۳ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابانهای ۲۵ آبان، میرزا طاهر، فیض و سپاهانشهر با عدد ۶۰، پارک زمزم ۵۹، دانشگاه صنعتی ۵۷، رودکی ۷۷، هزار جریب ۵۵، زینبیه ۶۱، فرشادی ۶۲، کاوه ۷۰، کردآباد ۶۴ و ولدان ۷۹ AQI در وضعیت قابل قبول است.
امروز هوای قهجاورستان و سجزی در شرق اصفهان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در زرینشهر پاک است.
شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
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