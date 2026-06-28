تشییع رهبر شهید؛ ورامین میزبان ۲۰ هزار عزادار

به گزارش خبرنگار مهر، ورامین در جنوب شرق استان تهران خود را برای پذیرایی از ۲۰ هزار زائر و شرکت‌کننده در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید آماده می‌کند؛ مقامات محلی از افزایش سه‌برابری ظرفیت اسکان نسبت به برنامه‌ریزی اولیه خبر داده‌اند.

حسین عباسی، فرماندار ویژه ورامین، صبح یکشنبه پس از جلسه کمیته پشتیبانی مراسم اعلام کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای شهرستان برای اسکان و پذیرایی از مهمانان این رویداد ملی در حال آماده‌سازی هستند.

به گفته آقای عباسی، ظرفیت اسکان ابتدا برای ۸ هزار و ۵۰۰ نفر برنامه‌ریزی شده بود، اما پس از پیش بینی حضور تعداد قابل توجهی از زائرین، این رقم ابتدا به ۱۰ هزار و سپس به ۲۰ هزار نفر افزایش یافت.

وی تأکید کرد: آمادگی کامل برای اسکان این جمعیت در مساجد، مدارس، حسینیه‌ها و مجموعه‌های ورزشی فراهم شده است.

فرماندار ورامین با اشاره به گرمای فصل تابستان، بر تأمین زیرساخت‌های رفاهی از جمله مخازن ذخیره آب، تجهیزات سرمایشی و سرویس‌های بهداشتی در محل‌های اسکان تأکید کرد. وی همچنین از طراحی برنامه‌های فرهنگی برای معرفی ظرفیت‌های شهرستان به مهمانان خبر داد.

آقای عباسی حضور در این مراسم را «تجدید میثاق ملت ایران با عاشورا و انقلاب» توصیف کرده است.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های اعلام‌شده، آیین‌های رسمی وداع و تشییع پیکر رهبر شهید در چند مرحله و در شهرهای مختلف کشور برگزار خواهد شد.