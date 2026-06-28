قطعی۱۰ ساعته گاز در بخشی از قهجاورستان؛ برنامه تعمیرات شبکه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه صادر شده از سوی شرکت گاز استان اصفهان، جریان گاز طبیعی در محدوده «شرق شهرک بهار تا روستای جلمرز» واقع در شهر قهجاورستان به علت انجام عملیات تعمیرات شبکه، با وقفه مواجه خواهد شد.

این قطعی گاز از ساعت ۷:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ آغاز و تا ساعت ۱۷:۰۰ همان روز ادامه خواهد داشت.

شرکت گاز استان اصفهان ضمن پوزش از شهروندان بابت این وقفه، از مشترکین ساکن در این محدوده درخواست کرده است که ضمن اتخاذ تدابیر لازم، در مدت زمان مذکور شیرهای اصلی و وسایل گازسوز خود را بسته نگه دارند تا از بروز هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.