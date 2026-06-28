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۷ تیر ۱۴۰۵، ۹:۰۹

قطعی۱۰ ساعته گاز در بخشی از قهجاورستان؛ برنامه تعمیرات شبکه اعلام شد

قطعی۱۰ ساعته گاز در بخشی از قهجاورستان؛ برنامه تعمیرات شبکه اعلام شد

اصفهان -روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان از قطع جریان گاز در بخشی از شهر قهجاورستان به دلیل انجام عملیات تعمیرات شبکه در روز دوشنبه هشتم تیرماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه صادر شده از سوی شرکت گاز استان اصفهان، جریان گاز طبیعی در محدوده «شرق شهرک بهار تا روستای جلمرز» واقع در شهر قهجاورستان به علت انجام عملیات تعمیرات شبکه، با وقفه مواجه خواهد شد.

این قطعی گاز از ساعت ۷:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ آغاز و تا ساعت ۱۷:۰۰ همان روز ادامه خواهد داشت.

شرکت گاز استان اصفهان ضمن پوزش از شهروندان بابت این وقفه، از مشترکین ساکن در این محدوده درخواست کرده است که ضمن اتخاذ تدابیر لازم، در مدت زمان مذکور شیرهای اصلی و وسایل گازسوز خود را بسته نگه دارند تا از بروز هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.

کد مطلب 6872786

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