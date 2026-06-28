به گزارش خبرگزاری مهر، این حزب به مناسبت حادثه هفتم تیرماه و هفته قوه قضائیه با صدور بیانیه‌ای به مبارزه بی‌امان، شفاف و بدون تبعیض با مظاهر فساد تاکید داشت و آن را گامی موثر در احیای اعتماد عمومی دانست. متن بیانیه به شرح ذیل است:

«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»

هفتم تیرماه در تقویم سیاسی و تاریخی ملت ایران یادآور فاجعه‌ای است که در آن تروریسم کور با هدف نابودی جریان اصیل انقلاب، قامت بلند معمار دستگاه قضائی نوین، شهید آیت الله بهشتی و یاران وفادارش را در «حزب جمهوری اسلامی» هدف قرار داد.شهادت او تنها از دست دادن یک شخصیت برجسته نبود، بلکه ضربه‌ای بود که دشمن برای فروپاشی نظم نهادی و ساختار قضایی برآمده از قانون اساسی نوپا، تدارک دیده بود.

شهید بهشتی، با بینش عمیق و نگاهی ساختارمند، نه تنها تئوریسین برجسته‌ی پی‌ریزی قوه‌ی قضائیه‌ای مستقل و مبتنی بر موازین نوین حقوقی بود، بلکه در قامت یک سیاستمدار تشکیلاتی، ضرورت فعالیت حزبی و مسئولیت‌پذیری سیاسی را به عنوان رکن توسعه‌ی مدنی کشور نهادینه کرد.امروز میراث او در قوه‌ی قضائیه، فراخوانی است برای وفاداری به همان «عدالت قانون محور» و «تشکیلات منضبطی» که او برای آن جان باخت.حزب مؤتلفه اسلامی ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر هفتم تیر، فرارسیدن هفته‌ی قوه قضائیه را به تمامی تلاشگران عرصه عدالت، قضات شریف و کارکنان خدوم دستگاه قضا تبریک می‌گوید.قوه قضائیه به عنوان «ملجاً و پناهگاه ستمدیدگان» و «دیده‌بان عدالت و قانون» نقش حیاتی در سلامت حاکمیت و اعتماد عمومی دارد.از نگاه ما، استقرار عدالت اجتماعی، مبارزه قاطع با فساد، صیانت از حقوق عامه و تضمین امنیت قضائی، ارکان اصلی کارآمدی یک نظام سیاسی هستند.

ما بر این باور هستیم که:مبارزه بی‌امان، شفاف و بدون تبعیض با مظاهر فساد، اعم از فساد اقتصادی، فرهنگی، رانت‌خواری و سوء‌استفاده از قدرت، بزرگ‌ترین خدمت به مردم و مهمترین گام در مسیر احیای اعتماد عمومی است.امیدآفرینی از طریق قانون‌مداری، در شرایط حساس کنونی که کشور در معرض تهاجمات همه جانبه دشمنان است، هیچ عاملی به اندازه اجرای دقیق قانون و برقراری عدالت در جامعه، مایه‌ی آرامش و انسجام ملی نیست.حزب مؤتلفه اسلامی ضمن حمایت از اقدامات اصلاحی و تحولی در بدنه دستگاه قضائی، از مسئولین محترم این قوه انتظار دارد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نخبگانی و نقد سازنده دلسوزان نظام، مسیر دشوار مبارزه با فساد و برقراری عدالت را با قدرت و سرعت بیشتری طی نمایند.

امید است با پیروی از سیره شهدای بزرگوار هفتم تیر، همواره در مسیر اعتلای نظام اسلامی، خدمت به مردم و پاسداری از آرمان‌های انقلاب ثابت قدم بمانیم.

«والعاقبة للمتقین»

حزب مؤتلفه اسلامی هفته قوه قضائیه - ۱۴۰۵