به گزارش خبرنگار مهر، اکبر صالحی صبح یکشنبه در نشست شورای معاونین و مدیران استانداری اصفهان با اشاره به ابعاد گسترده برنامهریزی برای برگزاری مراسم بزرگداشت و تشییع، اظهار کرد: در پی این رویداد ملی، ستاد ویژهای در استان اصفهان تشکیل شده که با راهاندازی کمیتههای تخصصی در حوزههای «مراسمات، تبلیغات و رسانه، پشتیبانی، حقوقی و قضایی، حملونقل، اسکان و بهداشت»، مدیریت تمامعیار این اعزام بزرگ را بر عهده گرفته است.
وی با اشاره به هماهنگیهای سطح ملی در وبینار با وزارت کشور افزود: خط قرمز و محور اصلی تمامی فعالیتهای ستاد در استان اصفهان، برقراری امنیت پایدار و تضمین سلامت زائران است؛ بر همین اساس، اولویت نخست تمام دستگاهها، تحقق شاخص «ایمنی صفر» در طول مسیر رفتوبرگشت و زمان حضور در مراسم تهران تعیین شده است.
ورود صنایع بزرگ اصفهان به چرخه خدمترسانی
معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه زیربنای اصلی این حرکت عظیم بر پایه مشارکتهای مردمی استوار است، تصریح کرد: برای تسهیل در جابهجایی سیل مشتاقان، تمام ظرفیتهای صنعتی استان از جمله اتوبوسها و امکانات لجستیکی مجموعههای بزرگی همچون ذوبآهن، فولاد مبارکه و پالایشگاه اصفهان، مشابه الگوی اربعین حسینی، برای اعزام کاروانی زائران بسیج شده است.
صالحی در خصوص وضعیت اسکان در پایتخت نیز خاطرنشان کرد: با هماهنگیهای صورت گرفته، زائران اعزامی از استان اصفهان در یکی از مناطق مشخص شهرداری تهران ساماندهی میشوند و تمامی زیرساختهای رفاهی، اسکان و پذیرایی در این منطقه برای استقبال از مردم اصفهان مهیا شده است.
مدیریت شبانهروزی سیل جمعیت و تأمین امنیت عمومی
سخنگوی ستاد مراسم استان اصفهان با اشاره به فعالیت شبانهروزی کمیتههای «بانوان»، «اعزام و اسکان» با محوریت سپاه صاحبالزمان (عج) و کمیته «حملونقل» گفت: هدف این کمیتهها مدیریت دقیق سیل جمعیتی است تا کوچکترین خللی در روند خدمترسانی ایجاد نشود.
وی همچنین بر هوشیاری کامل دستگاههای اطلاعاتی و انتظامی تأکید کرد و افزود: نیروهای امنیتی برای تضمین آرامش عمومی و مقابله با هرگونه تحرکات احتمالی معاندین در آمادهباش کامل هستند تا این مراسم در بالاترین سطح امنیت برگزار شود.
صالحی در پایان با اعلام راه اندازی سامانه «۴۰۳۰» برای پاسخگویی و راهنمایی لحظهای به زائران، از مدیران استان خواست با روحیهای جهادی و عاشقانه پای کار بیایند و خاطرنشان کرد: از عموم مردم و زائران گرانقدر درخواست میشود ضمن همراه داشتن ملزومات ضروری سفر، تنها به اطلاعیههای رسمی ستاد توجه کرده و همکاری لازم را با خادمان خود در مسیر و محل برگزاری مراسم داشته باشند.
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