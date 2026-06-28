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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

«محاکمه گرگ بدجنس مهربان» در تماشاخانه طهران

«محاکمه گرگ بدجنس مهربان» در تماشاخانه طهران

نمایش «محاکمه گرگ بدجنس مهربان» به کارگردانی پریسا لطفی و آرمین احمدوند در تماشاخانه طهران روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای نمایش، «محاکمه گرگ بدجنس مهربان» به نویسندگی علی خاکبازان، کارگردانی پریسا لطفی و آرمین احمدوند و تهیه کنندگی آرزو لطفی در تماشاخانه طهران روی صحنه می‌رود.

پارمیس رحیمی، نیاز خاک سرشت، کسری تلند، گندم شعبانی، محمد رادین محمدی، آرمین احمدوند، باران مطلبی نژاد، رایحه گلستانی و فاطمه سید حسینی در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «دادگاهی توسط شیر برپا شده تا گرگ را محاکمه کند. در این دادگاه حیوانات دیگر هم حضور دارند و هر کدام نقشی دارند.»

از دیگر عوامل این اثر نمایشی می‌توان به مجری طرح: آموزشگاه بازیگری سینمایی بارانا، دستیار کارگردان: سارا عابدی، مدیر تولید: آرمین اقراری، برنامه ریز: نازنین نعیمی، مشاور رسانه‌ای: سیدمحمدصادق سیادت، مدیر صحنه: بشیر اله وردی و طراح صحنه: شایان اله وردی اشاره کرد.

«محاکمه گرگ بدجنس مهربان» از روز ۲۸ تیر، هرشب راس ساعت ۲۱ در تماشاخانه طهران روی صحنه می‌رود.

علاقمندان جهت خرید و یا رزرو بلیت این نمایش می‌توانند به سایت تیوال و یا گیشه تماشاخانه طهران به آدرس بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، کوچه بهنام (فرهنگی)، پلاک ۳ مراجعه کنند.

کد مطلب 6872940

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