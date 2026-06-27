اعلام آمار فروش و مخاطب تماشاخانه سنگلج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، آمار فروش و مخاطب اجراهای تماشاخانه سنگلج تا ٢ تیر اعلام شد.

نمایش «نور بر نیزه» به نویسندگی آرزو خلیلی و کارگردانی مجتبی ترکمان که از ٢۶ خرداد در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت سالن ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته بود، با ٧ اجرا، میزبان ۵٧٧ تماشاگر شد.

این نمایش با احتساب قیمت بلیت ٢٧۵ هزار تومانی، توانست به فروش ١٧ میلیون و ٧٨٠ هزارتومان دست پیدا کند و از این تماشاخانه خداحافظی کند.

نمایش «نور بر نیزه» برای اجرا در دهه اول محرم تولید شده بود و به همین دلیل، از نظر زمانی اجرای محدودی داشت.

همچنین مجموعه تئاترشهر و تالار هنر نیز در هفته گذشته، به دلیل همزمانی با ایام سوگواری شهادت امام حسین(ع) اجرایی نداشتند.