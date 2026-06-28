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۷ تیر ۱۴۰۵، ۸:۳۲

«روایت عشق» صاحب تیزر شد؛ اجراها در شهرهای مختلف ادامه دارد

«روایت عشق» صاحب تیزر شد؛ اجراها در شهرهای مختلف ادامه دارد

تیزر نمایش میدانی «روایت عشق» پس از اجرا در شهریار، تهران و محلات منتشر شد و اجراهای عمومی این نمایش در شهرهای مختلف ادامه دارد.

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به گزارش خبرنگار مهر، تیزر نمایش آئینی «روایت عشق» به نویسندگی و کارگردانی رضا تقی‌نژاد که با مشارکت مرکز هنرهای نمایشی سوره با موضوع قیام و شهادت سالار شهیدان در ایام محرم در شهرهای مختلف ایران اجرا می‌شود و پس از اجراهای داخلی، راهی عراق و شهر کربلا خواهد شد، منتشر شد.

«روایت عشق» پروژه نمایش میدانی بزرگی است که در آن بیش از ۵۰ بازیگر به ایفای نقش پرداخته اند. این نمایش ۸ روایت از واقعه کربلاست.

این اثر کاری از گروه فرهنگی، هنری و مذهبی تئاتر «خاک» است که از ۲ تا ۴ تیر در شهریار، ۴ تیر (ظهر عاشورا) در جنت آباد، ۴ تا ۷ تیر در محلات اجرا شده و از ۸ تا ۱۳ تیر در اصفهان، ۱۴ تا ۱۸ تیر در میبد یزد، ۲۸ تیر در استاد معین نیز میزبان مخاطبان می‌شود و پس از آن برای ادامه اجرا خود راهی کشور عراق و شهر کربلا خواهد شد.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از سرپرست گروه: مهدی مقیمی اسفندآبادی، طراح حرکت فرم: مرضیه مقیمی اسفندآبادی، طراح لباس: سجاد مجرد، آهنگساز: امیرحسین رزازی، صدا پیشگان و مادحین: سجاد مجرد، امیر حسین براتی، احسان مولایی، حسن بهشتی، حسین مجرد و مجید نظیفی، دستیاران کارگردان: محمد حیدری و مرضیه مقیمی.

کد مطلب 6872327

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