«روایت عشق» صاحب تیزر شد؛ اجراها در شهرهای مختلف ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، تیزر نمایش آئینی «روایت عشق» به نویسندگی و کارگردانی رضا تقی‌نژاد که با مشارکت مرکز هنرهای نمایشی سوره با موضوع قیام و شهادت سالار شهیدان در ایام محرم در شهرهای مختلف ایران اجرا می‌شود و پس از اجراهای داخلی، راهی عراق و شهر کربلا خواهد شد، منتشر شد.

«روایت عشق» پروژه نمایش میدانی بزرگی است که در آن بیش از ۵۰ بازیگر به ایفای نقش پرداخته اند. این نمایش ۸ روایت از واقعه کربلاست.

این اثر کاری از گروه فرهنگی، هنری و مذهبی تئاتر «خاک» است که از ۲ تا ۴ تیر در شهریار، ۴ تیر (ظهر عاشورا) در جنت آباد، ۴ تا ۷ تیر در محلات اجرا شده و از ۸ تا ۱۳ تیر در اصفهان، ۱۴ تا ۱۸ تیر در میبد یزد، ۲۸ تیر در استاد معین نیز میزبان مخاطبان می‌شود و پس از آن برای ادامه اجرا خود راهی کشور عراق و شهر کربلا خواهد شد.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از سرپرست گروه: مهدی مقیمی اسفندآبادی، طراح حرکت فرم: مرضیه مقیمی اسفندآبادی، طراح لباس: سجاد مجرد، آهنگساز: امیرحسین رزازی، صدا پیشگان و مادحین: سجاد مجرد، امیر حسین براتی، احسان مولایی، حسن بهشتی، حسین مجرد و مجید نظیفی، دستیاران کارگردان: محمد حیدری و مرضیه مقیمی.