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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷

مشهد میزبان مسابقات قهرمانی کشور ورزشکاران تالاسمی در ۵ رشته

مشهد میزبان مسابقات قهرمانی کشور ورزشکاران تالاسمی در ۵ رشته

مشهد- رئیس هیئت ورزش‌های بیماران خاص و پیوند اعضای خراسان رضوی از میزبانی مشهد مقدس در مسابقات قهرمانی کشور ورزشکاران تالاسمی خبر داد.

سیدعلی حسین‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات قهرمانی کشور ورزشکاران تالاسمی در ۵ رشته ورزشی از دوشنبه ۸ به میزبانی استان خراسان رضوی در مشهد مقدس آغاز می‌شود و تا روز پنجشنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

رئیس هیئت ورزش‌های بیماران خاص و پیوند اعضای خراسان رضوی افزود: این رقابت‌ها در رشته‌های تنیس روی میز، بدمینتون، شطرنج، دارت و پتانک برگزار می‌شود و ورزشکاران شرکت‌کننده برای کسب عناوین برتر کشور به رقابت خواهند پرداخت.

وی با اشاره به اهمیت توسعه ورزش در میان بیماران خاص گفت: برگزاری این مسابقات علاوه بر ایجاد نشاط و انگیزه در میان ورزشکاران تالاسمی، فرصتی ارزشمند برای شناسایی استعدادها و ارتقای سطح فنی این ورزشکاران در کشور است.

حسین‌زاده ضمن خوشامدگویی به ورزشکاران، مربیان و عوامل اجرایی حاضر در مشهد مقدس، ابراز امیدواری کرد این رقابت‌ها با کیفیت مطلوب و در شأن ورزشکاران پرتلاش تالاسمی برگزار شود.

کد مطلب 6872979

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