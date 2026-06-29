به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که انتظار میرود داروهای کاهشدهنده کلسترول به ندرت باعث مشکلات جدی عضلانی شوند.
طبق یک محاسبهگر جدید که توسط محققان دانشگاه آکسفورد در انگلستان توسعه داده شده است، بیش از ۹۸ درصد از افراد واجد شرایط دریافت استاتین در معرض خطر کم مشکلات جدی عضلانی هستند.
«تینگ کای»، نویسنده اصلی و پژوهشگر دانشگاه، در یک بیانیه خبری گفت: «اختلالات جدی عضلانی یکی از نگرانیهای مورد بحث در مورد استاتینها است، اما یافتههای ما نشان میدهد که این خطر برای اکثریت قریب به اتفاق افرادی که ممکن است از درمان بهرهمند شوند، بسیار کم است.»
درد عضلانی شایعترین عارضه جانبی استاتینها است و نظرات آنلاین نگرانیهایی را مبنی بر اینکه این داروها ممکن است بزرگسالان و سالمندان فعال را دچار مشکل کند، برانگیخته است.
برای بررسی اینکه آیا این نگرانیها موجه هستند یا خیر، محققان از دادههای پرونده الکترونیکی سلامت نزدیک به ۱.۸ میلیون نفر بین سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۸ استفاده کردند تا یک محاسبهگر خطر برای استاتینها و اختلالات شدید عضلانی که منجر به بستری شدن در بیمارستان یا مرگ میشوند، ایجاد کنند.
این مدل از ۲۲ عامل ثبتشده معمول از جمله سن، جنسیت، مشکلات عضلانی قبلی، کمبود ویتامین D و سایر تجویزها برای ارزیابی خطر اختلالات عضلانی ناشی از مصرف استاتین استفاده میکند.
سپس این تیم این محاسبهگر را روی ۳.۹ میلیون نفر دیگر آزمایش کرد تا دقت آن را تأیید کند.
نتایج نشان داد که استاتینها به ندرت منجر به مشکلات عضلانی میشوند که منتهی به بستری شدن در بیمارستان میشوند.
در حالی که این مطالعه بر اختلالات جدی عضلانی متمرکز بود، محققان خاطرنشان کردند که علائم خفیفتر مانند درد و کوفتگی عضلات معمولاً ناشی از استاتینها نیستند.
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