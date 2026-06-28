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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

رونق گرمسار با خرید از اصناف بومی؛ معیشت مردم محلی تقویت شود

رونق گرمسار با خرید از اصناف بومی؛ معیشت مردم محلی تقویت شود

گرمسار- امام جمعه گرمسار خرید از اصناف محلی را نه یک توصیه، که یک ضرورت برای تأمین امنیت شغلی مردم شهر خواند و از شهروندان خواست خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سبدهای مجازی را کنار بگذارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد آرامی صبح یکشنبه در همایش تجلیل از پیشکسوتان صنفی شهرستان گرمسار که با حضور حسین شریعتمدار طهرانی، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت، در فرهنگسرای خورشید تابان گرمسار برگزار شد، اظهار کرد: اصناف همیشه پای کار اسلام و انقلاب بودند این سنت حسنه ای که باید تقویت و حفظ شود.

وی با اشاره به اینکه اصناف در دوران مبارزه با طاغوت و بعد از آن در طول حیات انقلاب همراه بودند و این بسیار ارزشمند است، افزود: اصناف صرفا مکانی برای درآمد زایی نیست بلکه در کار خیر مشارکت فعال دارند.

امام جمعه گرمسار با تاکید به اینکه مسئولان باید از اصناف حمایت کنند، توضیح داد: کرکره ای مهم بالا می رود برای ارتزاق آن همه باید تلاش کنند تا کسب و کار شهر به گردش در آید.

آرامی با اشاره به اینکه باید یک سری قوانین پیرامون اصناف از منشأ درست و اصلاح شود، توضیح داد: همه جانبه باید رعایت اصناف در گرمسار شود.

وی ادامه داد: شهروندان گرمساری هر چه نیاز دارند باید از فروشگاه های محلی و اصناف خریداری و تهیه کنند چرا که این ها دلسوز مردم هستند.

امام جمعه گرمسار تاکید داشت: در آستانه تشیع پیکر امام شهید امت از اصناف انتظار می رود تا با چسباندن تصاویر ایشان و تصاویر شهدای میناب این واقعه را به شهروندان یادآور شوند که یاد و خاطره این عزیزان باید در اذهان زنده نگه داشته شود.

کد مطلب 6873062

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