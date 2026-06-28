حکمرانی نوین در بازار ایران؛ از اعتماد سنتی تا هوش مصنوعی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شریعتمدار طهرانی صبح یکشنبه در همایش تجلیل از پیشکسوتان صنفی شهرستان گرمسار که در محل فرهنگسرا خورشید تابان این شهر برگزار شد، تاکید کرد: امروز اگر بازار کشور زنده است و مردم کالا و خدمات مورد نیاز خود را دریافت می کنند و بخش بزرگی از اشتغال جامعه برقرار هست از قبال همین تلاش اصناف است.

وی با تاکید به اینکه اصناف صرفا واحدهای اقتصادی نیستند بلکه یک سرمایه بزرگ اجتماعی به شمار می روند، افزود: بازار ایران در طول تاریخ همواره در کنار مردم، دین و انقلاب ایستاده است.

رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت با تاکید به اینکه بازار فقط محل خرید و فروش نیست بلکه مدرسه اخلاق اعتماد انصاف و مسئولیت اجتماعی است، توضیح داد: انتظار جامعه از اصناف صرفا عرضه کالا نیست بلکه بازار باید محل آرامش انصاف کیفیت و اعتماد باشد.

شریعتمدار طهرانی نخستین سرمایه اصناف را اعتماد مردم دانست و ادامه داد: هر کجا اعتماد شکل گرفت در آنجا اقتصاد نیز رونق گرفته است و برعکس با از دست رفتن اعتماد هزینه آن به کل جامعه تحمیل شد.

وی با اشاره به اینکه شرایط امروز اقتصاد به حکمرانی جدید نیاز دارد چرا که اقتصاد جهان به سرعت در حال تغییر است، ادامه داد: هوش مصنوعی، تجارت الکترونیک، فروش آنلاین و تحلیل داده ها شیوه کسب و کار را متحول کرده است.

رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت با تاکید به اینکه با ابزارهای سنتی نمی توان بازار آینده کشور را مدیریت کرد، یادآور شد: رویکرد ما حرکت به سمت حکمرانی نوین صنفی است به معنای داشتن شفافیت، مشارکت، پاسخگویی استفاده از فناوری و اعتماد به تشکل های صنفی است.

شریعتمدار طهرانی با اشاره به اینکه نظارت آری، دخالت خیر از اصولی که همواره به آن تاکید شده است، توضیح داد: دولت باید سیاست گذار تسهیل گر، ناظر و تنظیم گر باشد و در مقام تصمیم گیرنده برای اصناف نباید قرار گیرد تشکل های صنفی نیز در مقابل باید مسئولیت تصمیم های صنفی خود را بپذیرند.

وی افزود:‌ معتقدیم بسیاری از امور اجرایی قابل واگذاری به تشکل های صنفی است اتحادیه ها و اتاق های اصناف اگر توانمند، شفاف و پاسخگو باشند می توانند بخشی از مسئولیت های اجرایی دولت را بر عهده گیرند.

رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت با تاکید به اینکه هوشمند سازی خدمات صنفی بخش مهمی از برنامه ها است، ادامه داد: هدف توقف بازارهای سنتی نیست باید فرآیند صدور مجوز، تمدید پروانه کسب، بازرسی و رسیدگی به شکایات و ارائه خدمات باید کاملا الکترونیک شود.

شریعتمدار طهرانی مراجعات مکرر بازرسان از بخش های مختلف واحدهای صنفی خسته کننده و آزار دهنده خواند و تصریح کرد: امیدواریم با اصلاح رویه نظارت هوشمند این مراجعات به حداقل برسد.

وی با بیان اینکه امروز زمان آن رسیده که داده ها جایگزین حدس و گمان شوند و تصمیم ها بر اساس اطلاعات دقیق اتخاذ گردد، افزود: بازار سنتی ایران سرمایه ارزشمند کشور است اما باید با اقتصاد دیجیتال پیوند بخورد تا از بین نرود.