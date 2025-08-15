به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علیرضا آرامی در خطبههای نماز جمعه این هفته گرمسار در مصلای این شهرستان ضمن اشاره به اربعین حسینی و حضور باشکوه مردم، تاکید کرد: گروه جهادی شهید سلیمانی و هیئتهای مذهبی موکبهای بسیار خوبی را در شهرستان گرمسار برای خدمت رسانی به زائران رضوی و اربعین برپا کرده اند که قابل ستایش است.
وی با بیان اینکه این خدمتها هنوز جا برای توسعه دارد، افزود: هنوز هم مکانهایی وجود دارد که تمرکز مردم و زائران رضوی و اربعین است و خیل عظیم جمعیت مردم عاشقانه به موکب ها می آیند اما زیرساختهایی مانند سرویس بهداشتی و … وجود ندارد.
امام جمعه گرمسار با بیان اینکه متأسفانه برخی مسئولان در گذشته قول مساعد دادند که برخی امکانات برای خدمتگزاران به زائران رضوی و اربعین فراهم کنند، گفت: سالها از آن قولها گذشته و کسی کاری نکرده است لذا همه باید به میدان بیایند و کمک کنند.
آرامی با بیان اینکه ما باید به کار برای اهل بیت (ع) افتخار کنیم زیرا ما زندگی مان برای اهل بیت (ع) است، بیان کرد: مسئولان ما باید بدانند که نوکری اهل بیت (ع) بهترین نگین افتخار است.
وی با بیان اینکه برخی زیرساختها باید توسط مسئولان فراهم شود، افزود: خیران و مردم همیشه پای کار بوده اند اما این مسئولان هستند که میبایست اقدام کنند و اگر نیاز است جایی سوله یا سرویس بهداشتی تأسیس شود باید این کار صورت گیرد زیرا خیل عظیمی از مردم و زائران آنجا حضور مییابند.
امام جمعه گرمسار با بیان اینکه از موکب ها بارها با ما تماس میگیرند که زائران مشکل گرما دارند، گفت: درخواستهای بسیاری کرده ایم که حتی کولر به صورت امانی برای زمانی که زائران رضوی و اربعین در گرمسار حضور دارند و یا اسکان پیدا میکنند، تأمین شود که آنطور که باید و شاید انجام نشد.
آرامی با بیان اینکه خیران و مسئولان باید پای کار باشند تا بتوانیم زیرساخت را برای مردم فراهم کنیم، گفت: گرمسار به واسطه عبور زائران نیازمند یک زائر سرای در خور و شایسته است که به زائران رضوی و حسینی خدمت رسانی شود.
نظر شما