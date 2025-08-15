  1. استانها
  2. سمنان
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۱۸

انتقاد از ضعف زیرساخت‌ها در گرمسار؛ مسئولان به فکر باشند

انتقاد از ضعف زیرساخت‌ها در گرمسار؛ مسئولان به فکر باشند

گرمسار- امام جمعه گرمسار با اشاره به حضور هزاران زائر رضوی و حسینی در این شهرستان طی روزهای اخیر، گفت: متاسفانه زیرساخت‌های کافی برای پذیرایی از زائران توسط مسئولان فراهم نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علیرضا آرامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گرمسار در مصلای این شهرستان ضمن اشاره به اربعین حسینی و حضور باشکوه مردم، تاکید کرد: گروه جهادی شهید سلیمانی و هیئت‌های مذهبی موکب‌های بسیار خوبی را در شهرستان گرمسار برای خدمت رسانی به زائران رضوی و اربعین برپا کرده اند که قابل ستایش است.

وی با بیان اینکه این خدمت‌ها هنوز جا برای توسعه دارد، افزود: هنوز هم مکان‌هایی وجود دارد که تمرکز مردم و زائران رضوی و اربعین است و خیل عظیم جمعیت مردم عاشقانه به موکب ها می آیند اما زیرساخت‌هایی مانند سرویس بهداشتی و … وجود ندارد.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه متأسفانه برخی مسئولان در گذشته قول مساعد دادند که برخی امکانات برای خدمتگزاران به زائران رضوی و اربعین فراهم کنند، گفت: سال‌ها از آن قول‌ها گذشته و کسی کاری نکرده است لذا همه باید به میدان بیایند و کمک کنند.

آرامی با بیان اینکه ما باید به کار برای اهل بیت (ع) افتخار کنیم زیرا ما زندگی مان برای اهل بیت (ع) است، بیان کرد: مسئولان ما باید بدانند که نوکری اهل بیت (ع) بهترین نگین افتخار است.

وی با بیان اینکه برخی زیرساخت‌ها باید توسط مسئولان فراهم شود، افزود: خیران و مردم همیشه پای کار بوده اند اما این مسئولان هستند که می‌بایست اقدام کنند و اگر نیاز است جایی سوله یا سرویس بهداشتی تأسیس شود باید این کار صورت گیرد زیرا خیل عظیمی از مردم و زائران آنجا حضور می‌یابند.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه از موکب ها بارها با ما تماس می‌گیرند که زائران مشکل گرما دارند، گفت: درخواست‌های بسیاری کرده ایم که حتی کولر به صورت امانی برای زمانی که زائران رضوی و اربعین در گرمسار حضور دارند و یا اسکان پیدا می‌کنند، تأمین شود که آنطور که باید و شاید انجام نشد.

آرامی با بیان اینکه خیران و مسئولان باید پای کار باشند تا بتوانیم زیرساخت را برای مردم فراهم کنیم، گفت: گرمسار به واسطه عبور زائران نیازمند یک زائر سرای در خور و شایسته است که به زائران رضوی و حسینی خدمت رسانی شود.

کد خبر 6561010

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها