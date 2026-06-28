به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی پیش از ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از پیشکسوتان صنفی شهرستان گرمسار با حضور رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت، در فرهنگسرای خورشید تابان گرمسار با اشاره به نقش اصناف در انقلاب اسلامی گفت: اصناف و بازاریان یکی از ریشه‌های استوار انقلاب هستند که همواره در کنار مردم نقش‌آفرینی کرده‌اند.

وی با تأکید بر نقش اصناف در مدیریت و پیشبرد امور کلان کشور، افزود: مسئولان باید این ظرفیت را جدی بگیرند و در سیاستگذاری‌ها مد نظر قرار دهند.

عربی آموزش را حلقه مفقوده کسبوکار دانست و تصریح کرد: در عصر تکنولوژی، فناوریهای نوین و تجارت جهانی، برگزاری دوره‌های آموزشی برای تجار و کسبه ضروری است.

وی اصناف را بخشی از مجموعه صنعت و معدن در قالب بخش خصوصی غیرانتفاعی معرفی کرد و گفت: برنامه‌ریزی برای آموزش بازاریان باید در اولویت باشد؛ به همین منظور، پیشنهاد تأسیس مرکز آموزش اصناف غرب استان سمنان ارائه شد که مورد موافقت اداره کل صمت قرار گرفت.

عربی در ادامه با تأکید بر ضرورت حمایت نظاممند از اصناف، درباره بازارهای محلی از جمله سه‌شنبه‌بازار اظهار داشت: اگرچه از برگزاری این بازارها استقبال میکنیم، اما نباید تنها به یک جنبه قضیه نگاه کرد. مدیریت این فضاها باید با حفظ شأن و منزلت مردم منطقه همراه باشد.

وی با اشاره به اهمیت سرمایه کسبه، خاطرنشان کرد: تمام سرمایه یک بازاری، کالای موجود در مغازه اوست؛ بنابراین نباید امنیت روانی و اجتماعی این قشر دچار خدشه شود.

عربی بر لزوم نظارت دقیق بر بازارهای محلی تأکید کرد و افزود: باید اطمینان حاصل شود که در این بازارها فقط محصولات محلی عرضه می‌شوند.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس، با انتقاد از توسعه بیرویه فروشگاه‌های زنجیرهای، گفت: توسعه این فروشگاه.ها باید بر اساس شاخص جمعیت و با سقف مشخص باشد؛ در غیر این صورت، تعادل کسب‌وکار منطقه بر هم می‌خورد.