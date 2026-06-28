پرسشی درباره برون گرایی و ارتباط آن با علیت ذهنی در یک کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب برونگرایی محتوا و علیت ذهنی: با تاکید بر آرای جری فودر اثر عباس مهدوی توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به زیور طبع آراسته شد.
یکی از پرسشهایی که برونگرایی درپی داشت، این است که آیا برونگرایی در محتوای ذهنی با علیت ذهنی سازگار است یا نه. برخی از فیلسوفان همچون فودر، بر این باورند که برونگرایی در محتوای ذهنی با علیت ذهنی سازگار نیست.
با توجه به بسیاریِ واکنشهای ضد تفردگرایانه، پیداست که ایده تفردگرایانۀ فودر ناموفق بوده است.
در بیشتر این واکنشها، دو نکته متافیزیکی و روششناختی بهعنوان دو اصل عام تفردگرایی فودر، مورد نقد واقع شدند؛ بهخصوص نکته متافیزیکی که عهدهدار «مطلق ترتب نیروهای علّی بر ریزساختار محلّی» است. از سوی دیگر، دو آزمون میانبافتاری و آزمون پیوند غیرمفهومی نیز بیشتر نقدها را متوجه خودشان کردند.
کتاب رونگرایی محتوا و علیت ذهنی: با تاکید بر آرای جری فودر اثر عباس مهدوی، که هر جلد با قیمت ۱.۱۲۵.۰۰۰ تومان راهی بازار نشر شد.
علاقمندان جهت تهیه کتاب و یا اطلاعات تکمیلی میتوانند به وبگاه رسمی سازمان انتشارات پژوهشگاه به نشانی: www.poiict.ir مراجعه کنند.
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