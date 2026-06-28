به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ابراهیمی از انتقال یک قلاده خرس قهوه‌ای زخمی به مرکز درمان و تیمار حیات‌وحش پناهگاه سمسکنده خبر داد و گفت: در پی گزارش محیط‌بانان شهرستان آمل مبنی بر مشاهده یک قلاده خرس قهوه‌ای زخمی در حاشیه باغ‌های روستای هاره، تیم تخصصی شامل دامپزشک، کارشناسان حیات‌وحش و نیروهای اجرایی محیط زیست به محل اعزام شدند.

ابراهیمی افزود: پس از ارزیابی شرایط جسمی حیوان، عملیات زنده‌گیری با استفاده از اسلحه بیهوشی و تحت نظارت دامپزشک انجام شد و خرس بدون وارد شدن آسیب بیشتر به مرکز درمان و تیمار حیات‌وحش در پناهگاه سمسکنده انتقال یافت.

وی با اشاره به نتایج معاینات اولیه اظهار کرد: این خرس نر حدود ۱۰ ساله بر اثر اصابت گلوله به بخش تحتانی ستون فقرات دچار آسیب جدی شده و در نتیجه توانایی حرکت هر دو پای عقب خود را از دست داده است.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش مازندران ادامه داد: این حیوان پس از انتقال در بخش قرنطینه مرکز تیمار تحت مراقبت دامپزشکان و کارشناسان قرار گرفته و بر اساس بررسی‌های اولیه، وضعیت هوشیاری، تغذیه و دفع آن مناسب ارزیابی شده است و روند درمان تخصصی همچنان ادامه دارد.

ابراهیمی با تأکید بر تداوم اقدامات درمانی برای نجات این گونه ارزشمند، خاطرنشان کرد: اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران تمامی ظرفیت‌های لازم را برای درمان و نگهداری این خرس به کار گرفته است و همزمان شناسایی عامل یا عاملان تیراندازی و پیگیری ابعاد این حادثه از طریق مراجع قانونی با جدیت دنبال می‌شود.