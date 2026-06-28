یوسف روشنی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه استان البرز، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات ویژه این مجموعه در آستانه برگزاری مراسم تشییع امام شهید ایران حضرت آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای، اظهار کرد: تمامی تأسیسات، انبارهای نفت، ۱۱۸ جایگاه عرضه سوخت و یک جایگاه سیار در سطح استان البرز در آماده‌باش کامل قرار دارند تا فرآیند سوخت‌رسانی به شهروندان، مسافران و میهمانان این مراسم بدون وقفه انجام شود.

وی افزود: با توجه به پیش‌بینی افزایش حجم تردد در محورهای مواصلاتی استان، برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین پایدار سوخت انجام شده و تمامی ظرفیت‌های عملیاتی منطقه در این زمینه به کار گرفته شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه البرز بیان کرد: به منظور رفاه حال مسافران و زائران، وضعیت خدمات رفاهی جایگاه‌های بین‌راهی شامل نمازخانه‌ها، سرویس‌های بهداشتی و سایر امکانات مورد نیاز به صورت ویژه مورد بازبینی قرار گرفته و نظارت مستمر بر عملکرد جایگاه‌ها در دستور کار قرار دارد.

روشنی با تأکید بر آماده‌باش کامل نیروهای عملیاتی، نواحی تابعه و مسئولان جایگاه‌ها گفت: تمامی بخش‌های مرتبط با هماهنگی کامل در حال فعالیت هستند تا در صورت افزایش تردد، خدمات سوخت‌رسانی با سرعت، ایمنی و کیفیت مطلوب به مردم ارائه شود.

وی خاطرنشان کرد: استان البرز به عنوان محور مواصلاتی ۱۴ استان کشور نقش مهمی در جابه‌جایی مسافران و زائران دارد و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه البرز با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود، آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی شایسته به میهمانان امام شهید در آستانه مراسم تشییع را دارد.