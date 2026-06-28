  1. استانها
  2. کردستان
۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۳

«میدان پویا»؛ برنامه تابستانی آموزش و پرورش کردستان برای نشاط ورزشی

«میدان پویا»؛ برنامه تابستانی آموزش و پرورش کردستان برای نشاط ورزشی

سنندج- معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کردستان از اجرای طرح «میدان پویا» در ۱۶۷ کانون ورزشی استان برای غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین خوشگوار ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با اشاره به برنامه‌ریزی برای غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان در فصل تابستان، اظهار کرد: فعالیت‌های ورزشی یکی از بخش‌های مورد استقبال دانش‌آموزان و خانواده‌هاست و در همین راستا طرح «میدان پویا» به عنوان محور برنامه‌های تابستانی حوزه تربیت بدنی اجرایی می‌شود.

وی افزود: در قالب این طرح، ۱۶۷ کانون ورزشی درون و برون مدرسه‌ای در سراسر استان آماده پذیرش دانش‌آموزان علاقه‌مند به فعالیت‌های ورزشی خواهند بود.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کردستان با بیان اینکه طرح «میدان پویا» در پنج بخش طراحی شده است، گفت: شهر پویا، خانواده پویا، دانش‌آموز پویا، رویداد پویا و خانه پویا بخش‌های مختلف این طرح را تشکیل می‌دهند و تلاش می‌شود دانش‌آموزان و والدین آنها در برنامه‌های ورزشی مشارکت فعال داشته باشند.

خوشگوار ادامه داد: این برنامه‌ها از اول تیرماه تا ۲۰ شهریورماه به مدت ۱۰ هفته در تمامی شهرستان‌ها و مناطق استان برگزار خواهد شد و در بخش «شهر پویا» جشنواره‌های فرهنگی ورزشی و همایش‌های عمومی، در بخش «خانواده پویا» حضور والدین در روزهای تعطیل در مجتمع‌های ورزشی و در بخش «دانش‌آموز پویا» آموزش رشته‌های مختلف ورزشی و برگزاری مسابقات بین کانونی پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اجرای بخش «رویداد پویا» در برخی مناطق هدف طرح نماد، بیان کرد: سه شهرستان سقز، قروه و ناحیه یک سنندج به عنوان مناطق هدف این بخش انتخاب شده‌اند و مسابقات دانش‌آموزی در این مناطق برگزار می‌شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کردستان همچنین از بهره‌گیری از ظرفیت فضای مجازی و شبکه شاد در اجرای این طرح خبر داد و گفت: در بخش «خانه پویا» زمینه مشارکت دانش‌آموزان و خانواده‌ها در چالش‌های ورزشی، تولید پادکست‌های ورزشی و مسابقات کتابخوانی فراهم خواهد شد.

خوشگوار در پایان ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی مناسب و همکاری مدارس، خانواده‌ها و کانون‌های ورزشی، زمینه حضور و مشارکت حداکثری دانش‌آموزان در فعالیت‌های تابستانی فراهم شود.

کد مطلب 6873204

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها