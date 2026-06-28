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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۵

روسیه سهم پالایش داخلی نفت را برای مهار بحران سوخت بالا می‌برد

روسیه سهم پالایش داخلی نفت را برای مهار بحران سوخت بالا می‌برد

روسیه در پی تشدید حملات به زیرساخت‌های انرژی و بروز کمبود سوخت، در حال بررسی افزایش سهم پالایش داخلی نفت و محدودیت‌های تازه صادراتی است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه کومرسانت، ایگور سچین مدیرعامل شرکت روسنفت، بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت روسیه، در نامه‌ای به ولادیمیر پوتین پیشنهاد کرده است شرکت‌های نفتی این کشور دست‌کم ۳۰ درصد از نفت تولیدی خود را برای فرآوری در پالایشگاه‌های داخلی اختصاص دهند.

بر اساس این گزارش، این نامه در پایان ماه مه و هم‌زمان با تشدید حملات اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه ارسال شده است؛ حملاتی که به بروز بحران سوخت در این کشور دامن زده است.

کومرسانت همچنین گزارش داد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به الکساندر نواک معاون نخست‌وزیر این کشور دستور داده است این پیشنهاد را پیگیری و بررسی کند.

پیش‌تر نواک اعلام کرده بود که روسیه در حال بررسی ممنوعیت صادرات گازوئیل است. هم‌زمان برخی گزارش‌ها نیز از احتمال واردات سوخت برای جبران کمبود در بازار داخلی این کشور خبر داده‌اند.

این تحولات نشان می‌دهد مسکو در تلاش است با اولویت دادن به تأمین نیاز داخلی، از تشدید بحران سوخت و آسیب‌پذیری بیشتر بازار انرژی خود جلوگیری کند.

کد مطلب 6873237
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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