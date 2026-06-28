به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه کومرسانت، ایگور سچین مدیرعامل شرکت روسنفت، بزرگترین تولیدکننده نفت روسیه، در نامهای به ولادیمیر پوتین پیشنهاد کرده است شرکتهای نفتی این کشور دستکم ۳۰ درصد از نفت تولیدی خود را برای فرآوری در پالایشگاههای داخلی اختصاص دهند.
بر اساس این گزارش، این نامه در پایان ماه مه و همزمان با تشدید حملات اوکراین به زیرساختهای انرژی روسیه ارسال شده است؛ حملاتی که به بروز بحران سوخت در این کشور دامن زده است.
کومرسانت همچنین گزارش داد که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، به الکساندر نواک معاون نخستوزیر این کشور دستور داده است این پیشنهاد را پیگیری و بررسی کند.
پیشتر نواک اعلام کرده بود که روسیه در حال بررسی ممنوعیت صادرات گازوئیل است. همزمان برخی گزارشها نیز از احتمال واردات سوخت برای جبران کمبود در بازار داخلی این کشور خبر دادهاند.
این تحولات نشان میدهد مسکو در تلاش است با اولویت دادن به تأمین نیاز داخلی، از تشدید بحران سوخت و آسیبپذیری بیشتر بازار انرژی خود جلوگیری کند.
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