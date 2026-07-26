تداوم کمبود سوخت در روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رسانهها روز شنبه (سوم مرداد) بهنقل از الکساندر نواک، معاون نخستوزیر روسیه، گزارش دادند که برخی از مناطق این کشور همچنان با مشکلات مربوط به تأمین سوخت روبهرو هستند و بخشهایی از سیبری شرایط بدتری دارند.
پس از حملههای پهپادی اوکراین به پالایشگاههای نفت روسیه و به دنبال آن، کمبود و افزایش قیمت بنزین، مقامهای این کشور اقدامهایی را بهمنظور حمایت از بازار سوخت انجام دادهاند.
نواک در گفتگو با خبرنگاران گفت که اوضاع بهتدریج در حال تثبیت است، اما وضعیت در برخی مناطق، بهویژه سیبری، مطلوب نیست.
خبرگزاری اینترفاکس روسیه به نقل از نواک گزارش داد که ممنوعیت صادرات بنزین این کشور تا پایان سال جاری میلادی تمدید خواهد شد، درحالیکه ممنوعیت صادرات گازوئیل با بهبود اوضاع بازار لغو میشود.
براساس گزارش کانال خبری وستی، معاون نخستوزیر روسیه اعلام کرد که در صورت نیاز، قزاقستان ممکن است فرآوردههای نفتی مازاد خود را به روسیه عرضه کند.
منابع صنعتی در ماه جاری میلادی اعلام کردند که قزاقستان نخستین محموله بنزین خود را در ماه ژوئیه به روسیه صادر کرده است.
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