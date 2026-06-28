به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضاییه و سالگرد شهادت آیتالله بهشتی و یارانش پیامی صادر کردند.
متن کامل پیام به شرح ذیل است:
بسمالله الرّحمن الرّحیم
ایّام مصیبت آلُالله و شهادت حضرت ثارالله صلواتاللهوسلامهعلیهوعلیهماجمعین و یاران باوفایشان را به همهی ملّت ایران و امّت اسلامی تسلیت میگویم.
نهضت و قیام حسینی برای اقامهی حق و اصلاح امّت و مقابله با ظلم و ستم، قلّهی بلند تاریخ در تقابل حق و باطل، و عدل و ظلم است و درسهایی بس ارزشمند و فراموش نشدنی برای همهی آزادگان جهان دارد. خون سیّدالشّهداء علیهالسّلام را خون خدا مینامند که در رگهای عالم جاری شده و حماسههای حیاتبخش میسازد. نهضت و انقلاب اسلامی ایران، از آنرو که شعبهای برگرفته از همین سرچشمهی نورانی است، باید همواره در پی دستیابی به اهداف قیام حسینی باشد. هفتم تیر هر سال یادآور شخصیت برجستهی انقلاب و آن کسی است که با قرار گرفتن در رأس قوّهی قضائیه در این جهت تلاش بیوقفهای را در پیش گرفت تا آنگاه که با جمعی از یاران مخلص انقلاب شهد شهادت را نوشیدند و مظلومیت او و عدد هفتاد و دو شهید همراهش تأییدی بر حسینی بودن این نظام و معمارانش گردید.
شأن قوّهی قضائیه در نظام جمهوری اسلامی ایران، پاسداری از حقوق مردم و احیاء حقوق عامّه و آزادیهای مشروع، مبارزه با مفاسد، اجرای عدالت، و اقامهی حدود الهی و نظارت بر اِعمال قانون است. ثمرهی موفقیت در این مسیر، علاوه بر کسب رضایت الهی، تقویت اعتماد مردم به این رکن نظام خواهد بود. انتظار بحق از همهی قوا، دستگاهها و نهادهای مسئول آن است که همواره عملکرد خود را با تراز مطلوب نظام مقدّس جمهوری اسلامی و شأن والای ملّت، تنظیم و بازآرایی کنند. در این زمینه قوّهی قضائیه جایگاهی کمنظیر و بلکه بیبدیل برای اصلاح روند امور و به حرکت درآوردن سایر بخشهای نظام دارد که این مستلزم پیگیری روند اصلاح و بازسازی در داخل خود این قوّه نیز میباشد. اکنون انتظار عمومی جامعه آن است که شاهد تأکید عملی بر این امر در عملکرد قوّهی قضائیه باشند. به گونهای که تحوّل قضائی، از کلمات درج شده در سند تحوّل و طرحها و نقشههای راه، به فعلیّت رسیده و جلوههای آن در همهی عرصههای مربوطه، از اتاقهای مجتمعهای قضائی و جلسات دادگاهها تا محیطهای عمومی و فضای اجتماعی نمایان گردد؛ آنچنان که مردم آثار مثبت آن را در زندگی روزمرهی خود در قاطعیت مقابله با انواع مفاسد، کاهش تضییع حقوق، سرعت رسیدگی، ارتقاء سلامت و اِتقان آراء قضات، و دسترسی آسانتر به شاخصهای عدالت مشاهده نمایند. در این تصویر از قوّهی قضائیه باید اجرای عدالت به پایهای برسد که هر مظلومی آن را مأمن خود بداند و بخصوص کسانی که بهنوعی از قدرتی برخوردارند، جرأت تعدّی به حقوق دیگران را نداشته باشند و باب سفارش و توصیه در آن به طور کلّی مسدود شده و داشتن آشنا در بخشهایی از آن هیچ مزیّتی بشمار نیاید.
البته احقاق حقوق ملّت، تنها در مسائل فردی خلاصه نمیشود و انواع حقوق عامّه و اجتماعی آنان، از حقّ امنیت اقتصادی و دسترسی عادلانه به فرصتها تا حقّ برخورداری عادلانه از مواهب طبیعی، محیط زیست سالم، آزادیهای مشروع، و حکمرانی کارآمد نیز از زمرهی مسائل مهم در جهت گسترش عدالت قلمداد میگردد.
از جمله یکی از مهمترین مسائل حقوقی و قضائی مربوط به همه ملّت ایران در این برهه زمانی، پیگیری و احقاق حقوق تضییع شده آنان در اثر جنایات مجرمان بینالمللی و مستکبران و تجاوزکاران جهانی بخصوص در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ میباشد.
از خون شهدای مظلوم جنگ تحمیلی دوم و سوم تا صدمات و لطمات جسمی و روحی و مادّی و معنوی وارد شده به کشور عزیزمان و هر یک از آحاد ملّت مظلوم ایران در داخل و حتّی خارج از کشور؛ از کودککشیها و جنایات جنگی بیسابقه در میناب و لامِرد تا حمله به مراکز درمانی و خدماتی؛ از کشتار نوزادان چند روزه تا کهنسالان عزیز؛ و در رأس همهی آنها شهادت شخصیت بیبدیل، گوهر بیهمتا و یگانه دوران، پیشوای مجاهد عظیمالشّأن اعلیاللهمقامهالشریف، هر کدام پروندهای از صدها و بلکه هزاران پرونده حقوقی مهم را تشکیل میدهد که در محاکم قضائی داخلی و بینالمللی باید با جدّیت دنبال شود. آنچه مسلّم است گریبان جنایتکاران را بایستی گرفت و آنان را به سزای اَعمال مجرمانهشان رساند.
نکتهی مهم در این مقوله، اوّلاً اعترافات و حتی افتخار وقیحانهی بعضی از سران دشمن امریکایی، صهیونی به این جنایتها است که قطعاً اقرار به جنایت محسوب گشته و مقدّمات احقاق حقوق تضییع شدهی ملّت را به شکل مناسبی فراهم ساخته است.
ثانیاً لازمهی توجّه و اهتمام به اجرای دستور رهبر شهید انقلاب در آخرین دیدار مسئولان قضائی با ایشان در تیرماه سال گذشته نسبت به رسیدگی به جنایات صورت گرفته در جنگ تحمیلی دوم، تسرّی دادن آن به جنگ تحمیلی سوم و پیگیری مستمر آن تا وصول به حکم و واگذاری اجرای آن به عناصر صالحه است. این اقدام بهنوبهی خود از تکرار این قبیل جنایات پیشگیری خواهد نمود.
البته برای توفیق در مسیر تحوّل همهجانبهی قضائی و شتاب بیشتر در رسیدن به اهداف گفته شده، تمهیدات و الزامات گوناگونی مورد نیاز است که عمدتاً در دیدارهای سالیانهی مسئولان قضائی و توصیهها و تأکیدات مفصّل رهبر عظیمالشّأن شهید قَدّسالله نفسهالزکیّه بارها بیان شده و توجّه جدّی به آنها و تلاش برای تحقّقشان که کلید موفقیت مسئولان محترم قوّهی قضائیه محسوب میشود مورد تأکید و خواست جدّی اینجانب است.
راه رسیدن به عدالت و مبارزه با ظلم و فساد، مسیر دشواری است که با اخلاص و توکّل، رعایت تقوا در مرتبهی عالی، انگیزه و ارادهی جدّی، تلاش و همّت مضاعف، شجاعت و قاطعیت، ابتکار عمل و بهرهگیری صحیح از فناوریهای نوین و هوشمندسازی امور، هموار خواهد شد. تحقّق این همه، باذنالله و در سایهی عنایات حضرت عدلِ منتظَر، سرورمان عجّلالله تعالیفرجهالشّریف میسّر خواهد گشت انشاءالله.
سیدمجتبی حسینی خامنهای
۷/تیر/۱۴۰۵
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