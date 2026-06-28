به گزارش خبرنگار مهر، عباس ناصری ظهر یکشنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس جهاد دانشگاهی استان مرکزی اظهار کرد: برنامه‌محوری و مشارکت‌جویی، محور اصلی دوره جدید مدیریتی جهاددانشگاهی است.

وی افزود: تقویت مشارکت اعضا در تصمیم‌گیری و انتخاب مدیران، از رویکردهای اصلی جهاددانشگاهی است و این فرآیند بر پایه رأی و نقش‌آفرینی بدنه سازمانی انجام می‌شود.

ناصری تصریح کرد: جهاددانشگاهی از نهادهای مورد توجه ویژه رهبر معظم انقلاب است و این جایگاه، مسئولیت این مجموعه را در مسیر خدمت‌رسانی علمی و فرهنگی سنگین‌تر کرده است.

وی ادامه داد: استان مرکزی از استان‌های پرافتخار کشور در حوزه نخبگان علمی است و مرحوم سعید کاظمی آشتیانی از مفاخر برجسته این استان و چهره‌های ماندگار علمی کشور به شمار می‌رود.

معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی تاکید کرد: ظرفیت‌های علمی استان مرکزی در حوزه‌های تخصصی از جمله زخم و پلاسما قابل توجه است و با حضور نخبگان این استان در پژوهشکده‌های جهاددانشگاهی، زمینه توسعه این حوزه‌ها در استان فراهم خواهد شد.

وی افزود: برنامه‌های جهاددانشگاهی باید مبتنی بر نیازها و ظرفیت‌های هر استان و با محوریت واحدهای استانی تدوین و اجرا شود.

ناصری بیان کرد: برنامه‌های شاخص جهاددانشگاهی با مشارکت رؤسای واحدهای استانی تدوین شده و برای هر استان، از جمله استان مرکزی، برنامه‌های ظرفیت‌ساز مشخص شده است.

وی گفت: در مجموع ۳۱۰ برنامه ظرفیت‌ساز در جهاد دانشگاهی کشور تعریف شده که چهار برنامه آن به استان مرکزی اختصاص دارد و اجرای آن‌ها با نظارت مستمر دنبال می‌شود.

معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی تصریح کرد: پویایی و استمرار جهاددانشگاهی به حضور فعال دانشجویان وابسته است و بخش عمده نیروهای این نهاد از میان بدنه دانشگاهی جذب می‌شوند.

وی از راه‌اندازی سامانه «ساجد» برای ارتباط مستقیم اعضا با بخش‌های نظارتی جهاددانشگاهی خبر داد و گفت: این سامانه طی سه ماه گذشته بستر دریافت نظرات، پیشنهادها و انتقادات اعضا را فراهم کرده است.