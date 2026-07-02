به گزارش خبرنگار مهر، عباس ناصری ظهر پنجشنبه در ادامه سفر خود به کرمانشاه با حضور در پژوهشکده توسعه کالبدی جهاددانشگاهی استان، در نشستی با اعضای این مجموعه، ظرفیتها، برنامهها و فعالیتهای پژوهشی آن را بررسی کرد.
وی در این نشست، پژوهش را یکی از مأموریتهای اصلی و مزیتهای جهاددانشگاهی دانست و اظهار کرد: توان علمی و تخصصی اعضای جهاددانشگاهی، ظرفیت ارزشمندی برای اجرای پژوهشهای اثربخش و پاسخگویی به نیازهای کشور است و باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده شود.
معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی با تأکید بر ضرورت مسئلهمحور بودن فعالیتهای پژوهشی، افزود: پژوهشها باید در مسیر حل مشکلات واقعی جامعه و دستگاههای اجرایی قرار گیرند و کیفیت و اثرگذاری آنها بر توسعه کمی ساختارها اولویت داشته باشد.
ناصری با اشاره به حمایت دفتر مرکزی از حوزه پژوهش، تصریح کرد: تقویت پژوهشکدهها، توسعه فعالیتهای پژوهشی و فراهم کردن بستر اجرای طرحهای کاربردی و اثرگذار، از اولویتهای جهاددانشگاهی در دوره جدید خواهد بود.
در ادامه این نشست، اعضای پژوهشکده توسعه کالبدی جهاددانشگاهی کرمانشاه گزارشی از مهمترین فعالیتها، دستاوردها، ظرفیتهای تخصصی و برنامههای آینده این مجموعه ارائه کردند و درباره راهکارهای گسترش فعالیتهای پژوهشی و افزایش تعامل با دستگاههای اجرایی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
نظر شما