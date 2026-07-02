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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۶

پژوهش‌های کاربردی اولویت جهاددانشگاهی است

پژوهش‌های کاربردی اولویت جهاددانشگاهی است

کرمانشاه - معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی بر توسعه پژوهش‌های مسئله‌محور و کاربردی تأکید کرد و گفت: پژوهشکده‌ها باید پاسخگوی نیازهای واقعی کشور باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس ناصری ظهر پنجشنبه در ادامه سفر خود به کرمانشاه با حضور در پژوهشکده توسعه کالبدی جهاددانشگاهی استان، در نشستی با اعضای این مجموعه، ظرفیت‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های پژوهشی آن را بررسی کرد.

وی در این نشست، پژوهش را یکی از مأموریت‌های اصلی و مزیت‌های جهاددانشگاهی دانست و اظهار کرد: توان علمی و تخصصی اعضای جهاددانشگاهی، ظرفیت ارزشمندی برای اجرای پژوهش‌های اثربخش و پاسخگویی به نیازهای کشور است و باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده شود.

معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی با تأکید بر ضرورت مسئله‌محور بودن فعالیت‌های پژوهشی، افزود: پژوهش‌ها باید در مسیر حل مشکلات واقعی جامعه و دستگاه‌های اجرایی قرار گیرند و کیفیت و اثرگذاری آن‌ها بر توسعه کمی ساختارها اولویت داشته باشد.

ناصری با اشاره به حمایت دفتر مرکزی از حوزه پژوهش، تصریح کرد: تقویت پژوهشکده‌ها، توسعه فعالیت‌های پژوهشی و فراهم کردن بستر اجرای طرح‌های کاربردی و اثرگذار، از اولویت‌های جهاددانشگاهی در دوره جدید خواهد بود.

در ادامه این نشست، اعضای پژوهشکده توسعه کالبدی جهاددانشگاهی کرمانشاه گزارشی از مهم‌ترین فعالیت‌ها، دستاوردها، ظرفیت‌های تخصصی و برنامه‌های آینده این مجموعه ارائه کردند و درباره راهکارهای گسترش فعالیت‌های پژوهشی و افزایش تعامل با دستگاه‌های اجرایی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

کد مطلب 6877465

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