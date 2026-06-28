به گزارش خبرنگار مهر، عباس رئیس محمدی ظهر یکشنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس جهاد دانشگاهی استان مرکزی اظهار کرد: درمان ناباروری مهم‌ترین مأموریت جهاد دانشگاهیان این استان است که از سال ۱۳۹۳ آغاز و اکنون به یکی از دستاوردهای مهم مرکزی و غرب کشور تبدیل شده است.

وی افزود: در حال حاضر کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت مرکز مورد استفاده قرار می‌گیرد و برنامه‌ریزی شده این میزان در سال نخست به ۵۰ درصد و در سال دوم به ۸۰ درصد افزایش یابد.

رئیس محمدی تصریح کرد: در همین راستا برنامه جذب و تثبیت نیروی متخصص و ایجاد گروه‌های علمی پایدار در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: به‌روزرسانی تجهیزات تخصصی مرکز در دستور کار قرار دارد، چراکه این مجموعه حدود ۱۲ سال پیش راه‌اندازی شده و طی سال‌های اخیر نوسازی جدی در تجهیزات آن انجام نشده است.

رئیس محمدی تاکید کرد: این در حالی است که بخشی از خدمات تخصصی به دلیل کمبود تجهیزات به خارج از استان منتقل می‌شود.

رئیس جهاد دانشگاهی استان مرکزی از برنامه‌ریزی برای توسعه خدمات جدید خبر داد و گفت: با تأکید استاندار مرکزی، راه‌اندازی بخش درمان زخم‌های نوین مبتنی بر فناوری پلاسما در دستور کار قرار گرفته و با انعقاد تفاهم اولیه با سازمان انرژی اتمی، اجرای آن در مراحل نهایی و آماده افتتاح قرار دارد.

وی بیان کرد: این مرکز به دلیل نبود مسئول فنی با کاهش فعالیت مواجه شده بود که با همکاری بهزیستی استان مجدداً فعال شده و خدمات درمانی و مشاوره‌ای را تقویت می‌کند.

رئیس محمدی افزود: توسعه فعالیت‌های جهاد دانشگاهی در شهرستان‌ها در دستور کار قرار دارد و پروژه عمرانی مرکز این نهاد در ساوه با رفع موانع مربوط به زمین و حمایت مسئولان استانی و دفتر مرکزی، وارد مرحله اجرا خواهد شد.

وی تصریح کرد: آزمایشگاه جامع آب، خاک و مواد غذایی از سال ۱۳۹۶ فعال است و با صدور مجوز جدید، راه‌اندازی مرکز تخصصی پایش و ارزیابی محیط زیست در استان مرکزی در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس‌محمدی با تأکید بر ماهیت فرهنگی و دانشگاهی جهاد دانشگاهی گفت: این نهاد بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته و با وجود مأموریت اصلی فرهنگی در دانشگاه‌ها، امروز آمادگی دارد در حل مسائل استان و ارتقای تعامل با مدیران استانی نقش‌آفرینی مؤثرتری داشته باشد. استان مرکزی است که از سال ۱۳۹۳ آغاز شده و امروز به یکی از دستاوردهای مهم استان و غرب کشور تبدیل شده است.

وی افزود: در حال حاضر کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت مرکز مورد استفاده قرار می‌گیرد و برنامه‌ریزی شده این میزان در سال نخست به ۵۰ درصد و در سال دوم به ۸۰ درصد افزایش یابد.

رئیس محمدی تصریح کرد: در همین راستا برنامه جذب و تثبیت نیروی متخصص و ایجاد گروه‌های علمی پایدار در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: به‌روزرسانی تجهیزات تخصصی مرکز در دستور کار قرار دارد، چراکه این مجموعه حدود ۱۲ سال پیش راه‌اندازی شده و طی سال‌های اخیر نوسازی جدی در تجهیزات آن انجام نشده است.

رئیس محمدی تاکید کرد: این در حالی است که بخشی از خدمات تخصصی به دلیل کمبود تجهیزات به خارج از استان منتقل می‌شود.

رئیس جهاد دانشگاهی استان مرکزی از برنامه‌ریزی برای توسعه خدمات جدید خبر داد و گفت: با تأکید استاندار مرکزی، راه‌اندازی بخش درمان زخم‌های نوین مبتنی بر فناوری پلاسما در دستور کار قرار گرفته و با انعقاد تفاهم اولیه با سازمان انرژی اتمی، اجرای آن در مراحل نهایی و آماده افتتاح قرار دارد.

وی بیان کرد: این مرکز به دلیل نبود مسئول فنی با کاهش فعالیت مواجه شده بود که با همکاری بهزیستی استان مجدداً فعال شده و خدمات درمانی و مشاوره‌ای را تقویت می‌کند.

رئیس محمدی افزود: توسعه فعالیت‌های جهاد دانشگاهی در شهرستان‌ها در دستور کار قرار دارد و پروژه عمرانی مرکز این نهاد در ساوه با رفع موانع مربوط به زمین و حمایت مسئولان استانی و دفتر مرکزی، وارد مرحله اجرا خواهد شد.

وی تصریح کرد: آزمایشگاه جامع آب، خاک و مواد غذایی از سال ۱۳۹۶ فعال است و با صدور مجوز جدید، راه‌اندازی مرکز تخصصی پایش و ارزیابی محیط زیست در استان مرکزی در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس‌محمدی با تأکید بر ماهیت فرهنگی و دانشگاهی جهاد دانشگاهی گفت: این نهاد بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته و با وجود مأموریت اصلی فرهنگی در دانشگاه‌ها، امروز آمادگی دارد در حل مسائل استان و ارتقای تعامل با مدیران استانی نقش‌آفرینی مؤثرتری داشته باشد.