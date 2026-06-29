سیر مطالعاتی «ورود به اندیشه‌ صائب تبریزی و سبک هندی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «از صائب چه بخوانیم!؟» عنوان رویدادی است که براساس این سیر مطالعاتی از هشتم تا دوازدهم تیرماه ۱۴۰۵ در کتابخانههای عمومی سراسر کشور برگزار میشود و اعضای کتابخانهها میتوانند براساس این بسته محتوایی _ ترویجی، با اندیشههای صائب تبریزی آشنا شوند.
این بسته مطالعاتی، مجموعهای از آثار ادبی، تحلیلی و پژوهشی مرتبط با زندگی، شخصیت فکری و زاویههای مختلف سبک شعری صائب را دربرمیگیرد؛ آثاری همچون «ایران عصر صفوی»، «تاریخ ادبیات در ایران (مجلد پنجم، دفتر دوم)»، «سیری در شعر فارسی (بخش سفینه شعر)»، «تاریخ ادبیات ایران (بخش دهم)»، «صائب و سبک هندی در گستره تحقیقات ادبی»، «دیوان صائب تبریزی»، «بیگانه مثل معنی: نقد و تحلیل شعر صائب و سبک هندی»، «نقد خیال: تقد ادبی در سبک هندی»، «بلاغت تصویر»، «فرهنگ اشعار صائب»، «دویست و یک غزل صائب» و «مجموعه رنگین گل (گزیده اشعار صائب تبریزی)»، که محتوای آنها به گونهای انتخاب شده تا مسیر ورود مخاطبان به شناخت سبک ادبی هندی و اشعار صائب را مرحلهبهمرحله هموار کند.
این طرح با هدف بازشناسی اندیشه صائب و تسهیل مواجهه مخاطب (بهویژه نسل جوان) با پیچیدگیهای سبک هندی در بستر فضای مجازی طراحی شده است. کتابداران در کتابخانههای عمومی سراسر کشور نیز براساس همین سیر، به مخاطبان مشتاق مشاوره داده و آنان را در انتخاب و مطالعه آثار همراهی میکنند.
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