والیبالیست فاروجی امتیازآورترین بازیکن ایران مقابل کوبا شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ از سوم تا هفتم تیرماه به میزبانی شهرهای اورلئان فرانسه، گدانسک لهستان و لوبلیانا اسلوونی برگزار شد و تیم ملی والیبال ایران در چهارمین و آخرین دیدار خود در شهر اورلئان به مصاف تیم ملی کوبا رفت.

شاگردان روبرتو پیاتزا در این دیدار با ارائه نمایشی برتر موفق شدند با نتیجه سه بر یک از سد کوبا عبور کنند و دومین پیروزی خود در این دوره از رقابت‌ها را جشن بگیرند.

در پایان این مسابقه، «مارلون یانت هررا» از تیم کوبا با کسب ۲۳ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن میدان را به دست آورد و در تیم ایران نیز علی حاجی‌پور، والیبالیست اهل شهرستان فاروج در خراسان شمالی، با کسب ۲۰ امتیاز عنوان امتیازآورترین بازیکن ایران را از آن خود کرد.