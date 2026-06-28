به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین دیدار هفته دوم رقابت‌های لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال، تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۵ به مصاف کوبا رفت که این دیدار با نتیجه ۳ بر یک به سود ایران به پایان رسید. شاگردان پیاتزا در سه بازی قبل خود در هفته دوم رقابت‌های لیگ ملت‌ها به مصاف تیم‌های فرانسه، آمریکا و ژاپن رفتند که در هر سه بازی نتیجه را واگذار کردند.

ترکیب ایران: محمدرضا حضرت‌پور، عیسی ناصری، محمد ولی‌زاده، پوریا حسین‌خانزاده، عرشیا به‌نژاد و محسن دلاوری

سرمربی: روبروتو پیاتزا

ست اول؛ ۲۵ بر ۲۲ به سود ایران

کوبا نخستین امتیاز مسابقه را به دست آورد، اما بازی از همان ابتدای کار با رقابتی نزدیک و پایاپای دنبال شد. در ادامه، پاس دقیق عرشیا به‌نژاد به علی حق‌پرست در منطقه چهار رسید و اسپک قدرتمند این بازیکن، امتیاز هفتم ایران را به همراه داشت. درخشش حق‌پرست ادامه یافت و او با ثبت یک امتیاز مستقیم از سرویس، اختلاف را به سه امتیاز افزایش داد تا ایران با نتیجه ۸ بر ۵ پیش بیفتد و نخستین تایم استراحت فنی ست اول را با برتری پشت سر بگذارد. پس از شروع دوباره بازی، حق‌پرست این بار در زدن سرویس موفق نبود و امتیاز به تیم کوبا رسید.

ایران پس از برتری ۸ بر ۵، روند خوب خود را ادامه داد. سیدعیسی ناصری در خط سرویس عملکرد موفقی داشت و دفاع ایران حمله پشت‌خط‌زن کوبا را مهار کرد. سپس پاس عرشیا به‌نژاد با اسپک علی حق‌پرست به امتیاز یازدهم ایران تبدیل شد. کوبا در ادامه بازی را به نتیجه ۱۳ بر ۱۲ به سود خود رساند، اما با خطای سرویس این تیم، بازی در امتیاز ۱۴ مساوی شد. در ادامه نیز تک‌دفاع علی حاجی‌پور، اثری نداشت و امتیاز برای کوبا ثبت شد.

در ادامه ست، ماسو از پشت خط دفاع ایران را باز کرد و برای کوبا امتیاز گرفت، اما خطای سرویس سیمون یک امتیاز به ایران داد. سپس پوریا حسین‌خانزاده به زمین آمد و با یک سرویس مستقیم، امتیاز هجدهم ایران را ثبت کرد. هرچند در ادامه کوبا با حمله از منطقه چهار اختلاف را کم کرد، اما خطای سرویس بازیکن این تیم، نتیجه را ۲۰ بر ۱۸ به سود ایران کرد. پس از خطای سرویس علی حاجی‌پور، محسن دلاوری نیز با استفاده از توپ برگشتی یک امتیاز دیگر برای ایران به دست آورد.

در ادامه علی رمضانی به میدان آمد و بازی با حملات دو تیم روی تور دنبال شد. خطای سرویس بازیکن کوبا، امتیاز ۲۳ را به ایران داد تا شاگردان پیاتزا ۲۳ بر ۲۰ پیش بیفتند. با این حال، اشتباه ایران در ادامه باعث شد کوبا یکی از امتیازات را جبران کند و پیاتزا درخواست وقت استراحت بدهد. پس از آن، علی حاجی‌پور با حمله‌ای از پشت خط، امتیاز ۲۴ را برای ایران به دست آورد و سرمربی کوبا تقاضای وقت استراحت کردند. کوبایی‌ها یک امتیاز دیگر کسب کردند، اما در نهایت ایران روی حمله بعدی به امتیاز ۲۵ رسید و ست نخست را با پیروزی به پایان رساند.

ست دوم؛ ۲۵ بر ۲۱ به سود ایران

ست دوم با آبشار کوبنده مرتضی شریفی از کنار دستان پاسور کوبا آغاز شد و نخستین امتیاز ایران به ثبت رسید. در ادامه، طراحی حمله پایپ توسط عرشیا به‌نژاد و ضربه تمام‌کننده علی حق‌پرست، امتیاز دیگری برای ایران به همراه داشت. خطای سرویس بازیکن کوبا نیز برتری را به ایران داد، اما در ادامه با حمله لوپز و سپس خطای علی حاجی‌پور که توپ را به تور کوبید، نتیجه ۳ بر ۳ مساوی شد.

سرویس مستقیم ماسو یک امتیاز برای کوبا به همراه داشت، اما مرتضی شریفی با حمله‌ای از منطقه شش، امتیاز را برای ایران جبران کرد. در ادامه، خطای سرویس لوپز یک امتیاز دیگر به ایران داد و سپس سرویس خوب علی حاجی‌پور دریافت کوبایی‌ها را برهم زد تا آنها تنها توپ را به زمین ایران برگردانند؛ فرصتی که شریفی با حمله از منطقه چهار به بهترین شکل از آن استفاده کرد و امتیاز دیگری برای ایران به دست آورد و نتیجه ۸ بر۶ شد و هر دو تیم برای استراحت به بیرون زمین رفتند.

ناصری در خط سرویس قرار گرفت و پس از دریافت عرشیا به‌نژاد، علی حاجی‌پور با ضربه‌ای هوشمندانه از دستان مدافعان کوبا، امتیاز را برای ایران کسب کرد. برتری شاگردان پیاتزا در ادامه بیشتر شد و حاجی‌پور با یک حمله موفق دیگر، امتیاز ۱۱ را به نام ایران ثبت کرد تا نتیجه ۱۱ بر ۷ شود؛ اختلافی که سرمربی کوبا را وادار به درخواست وقت استراحت کرد.

روند امتیازگیری ایران ادامه داشت و علی حق‌پرست با حمله‌ای از پشت خط، امتیاز ۱۳ را به دست آورد. هرچند کوبا در ادامه با عبور توپ از دفاع ایران یکی از امتیازات را جبران کرد، اما عرشیا به‌نژاد با پاسی دقیق، دفاع حریف را از جریان بازی خارج کرد تا حمله ایران به امتیاز ۱۴ برسد. پس از خطای سرویس علی حاجی‌پور، به‌نژاد با یک جای‌خالی تماشایی، امتیاز ۱۵ را برای ایران ثبت کرد.سرویس بازیکن کوبا به بیرون رفت و ایران به امتیاز ۱۶ رسید و هر دو تیم برای وقت استراحت به بیرون زمین رفتند.

در ادامه، سیمون با دفاع روی تور مقابل حمله علی حق‌پرست، امتیاز ۱۲ را برای کوبا به دست آورد. سپس خطای سرویس بازیکن کوبا، امتیاز ۱۷ را به ایران هدیه داد. در ادامه این رالی، با وجود دریافت خوب محمدرضا حضرت‌پور، علی حق‌پرست جا ماند و توپ به زمین ایران نشست و امتیاز به حریف رسید. پیاتزا به صحنه پا روی خط اعتراض کرد و درخواست بازبینی داد، اما تصمیم داور تغییری نکرد.

خطای سرویس سیمون، امتیاز ۱۹ را به ایران داد و در ادامه پوریا حسین‌خانزاده به میدان آمد. سپس ایران با خطای چهار ضرب یک امتیاز به کوبا واگذار کرد، اما مرتضی شریفی با حمله‌ای از منطقه چهار و روی پاس عرشیا به‌نژاد، امتیاز ۲۰ را برای ایران به دست آورد. در ادامه، عرشیا به‌نژاد با طراحی یک حمله پایپ، علی حق‌پرست را صاحب توپ کرد و این بازیکن با ضربه‌ای قدرتمند، امتیاز ۲۱ را برای ایران به ثبت رساند تا سرمربی کوبا دومین وقت استراحت خود را درخواست کند.

در حالی که ایران ۲۳ بر ۱۸ از کوبا پیش بود، کونسپسیون، بازیکن تیم ملی کوبا، دچار مصدومیت شد و به دلیل شدت درد روی زمین افتاد. با ورود تیم پزشکی به زمین، بازی برای دقایقی متوقف شد تا اقدامات درمانی روی این بازیکن انجام شود، این بازیکن از ناحیه ساق پا دچار شکستگی شد. پس از شروع دوباره بازی، مرتضی شریفی در خط سرویس قرار گرفت، اما حمله کوبا از دفاع ایران عبور کرد تا این تیم امتیاز ۱۹ را به دست آورد. در ادامه نیز ضربه قدرتی ولی‌زاده با دفاع سیمون همراه شد و کوبا به امتیاز ۲۰ رسید. با این حال، در پایان ست، خطای سرویس بازیکن کوبا امتیاز ۲۵ را به ایران داد تا شاگردان پیاتزا ست دوم را نیز با پیروزی به پایان برسانند.

ست سوم؛ ۲۵ بر ۲۰ به سود کوبا

دو امتیاز ابتدایی ست سوم به نام ایران ثبت شد، اما کوبا خیلی زود بازی را به تساوی ۳ بر ۳ کشاند. در ادامه، مرتضی شریفی با عبور توپ از میان دستان مدافعان کوبا امتیاز گرفت و سپس محمد ولی‌زاده روی پاس عرشیا به‌نژاد با یک حمله سرعتی، دفاع حریف را جا گذاشت و امتیاز دیگری برای ایران به دست آورد. با این حال، خطای سرویس علی حاجی‌پور و روند خوب امتیازگیری کوبایی‌ها، نتیجه را ۷ بر ۴ به سود این تیم کرد تا پیاتزا درخواست وقت استراحت بدهد. پس از آن، خطای سرویس بازیکن کوبا امتیاز ۵ را به ایران داد. در ادامه، کوبایی‌ها با حمله‌ای از پشت خط امتیاز ۸ را کسب کردند تا با نتیجه ۸ بر ۵، دو تیم برای استراحت راهی کنار زمین شوند.

عرشیا به‌نژاد در خط سرویس قرار گرفت، اما حمله ماسو پس از برخورد به دستان مدافعان ایران به بیرون رفت تا کوبا به امتیاز ۱۰ برسد. در ادامه، لوپز با خطای سرویس یک امتیاز به ایران هدیه داد. سپس علی حق‌پرست با سرویسی پرقدرت، دریافت کوبا را تحت فشار قرار داد، اما حریف در ادامه رالی موفق به کسب امتیاز ۱۱ شد. روند امتیازگیری کوبایی‌ها ادامه یافت و این تیم با عملکرد موفق در سرویس و دفاع، اختلاف را افزایش داد تا پیاتزا دومین وقت استراحت خود را درخواست کند. پس از آن، سیدعیسی ناصری در خط سرویس ایستاد، اما کوبا با یک حمله قدرتی، امتیاز ۱۴ را به دست آورد.

محسن دلاوری با کسب امتیاز مستقیم سرویس اختلاف را کاهش داد و در ادامه، دفاع روی تور محمد ولی‌زاده و عرشیا به‌نژاد، امتیاز ۱۲ را برای ایران به همراه داشت تا نتیجه ۱۵ بر ۱۲ شود و سرمربی کوبا درخواست وقت استراحت کند. پس از آن، کوبایی‌ها با یک حمله سرعتی روی پاس ویلسون، امتیاز ۱۶ را به دست آوردند و دو تیم برای وقفه بین امتیازی راهی کنار زمین شدند. پس از شروع دوباره بازی، دلاوری با حمله‌ای از پشت خط، امتیاز ۱۳ ایران را ثبت کرد و شاگردان پیاتزا با چند امتیاز متوالی اختلاف را به حداقل رساندند تا نتیجه ۱۶ بر ۱۵ شود. در ادامه، مرتضی شریفی با خطای سرویس یک امتیاز به کوبا واگذار کرد.

علی حق‌پرست در خط سرویس قرار گرفت، اما با خطای سرویس، امتیاز ۲۰ بر ۱۸ به سود کوبا شد. در ادامه، سرویس قدرتی سیمون دریافت ایران را دچار مشکل کرد و کوبا یک امتیاز دیگر به دست آورد. در امتیازهای پایانی، خطاهای سرویس دو تیم افزایش یافت و سیدعیسی ناصری نیز سرویس خود را از دست داد تا نتیجه ۲۲ بر ۱۹ به سود کوبا شود. سپس بازیکن کوبا سرویس را به تور زد و یک امتیاز به ایران داد. در ادامه، محسن دلاوری در خط سرویس قرار گرفت، اما پس از یک رالی، توپ با برخورد به دستان مرتضی شریفی و با وجود شیرجه او، راهی بیرون زمین شد تا امتیاز به کوبا برسد. در نهایت امتیاز ۲۵ برای کوبا ثبت شد تا حریف برنده این ست شود.

ست چهارم؛ ۳۰ بر ۲۸ به سود ایران

ست چهارم با سرویس سیمون آغاز شد. پس از دریافت محمد ولی‌زاده، ایران با حمله‌ای از پشت خط به امتیاز رسید. در ادامه نیز آبشار لوپز به بیرون رفت تا امتیاز سوم به نام ایران ثبت شود. بازی در این ست پایاپای دنبال شد و با برتری ۸ بر ۷ ایران، دو تیم برای وقفه بین امتیازی راهی کنار زمین شدند. پس از شروع دوباره مسابقه، حمله مرتضی شریفی دو بار با دفاع کوبا مهار شد و در نهایت توپ در زمین ایران فرود آمد تا نتیجه ۱۰ بر ۸ به سود کوبا شود. با این حال، سیمون در ادامه با خطای سرویس، امتیاز ۹ را به ایران تقدیم کرد.

محسن دلاوری با دفاع دو نفره بازیکنان کوبا متوقف شد و توپ پس از دفاع مستقیم در زمین ایران فرود آمد تا امتیاز به حریف برسد. در ادامه، علی حاجی‌پور به زمین آمد و با خطای سرویس بازیکن کوبا، ایران یک امتیاز دیگر کسب کرد. سپس مرتضی شریفی در خط سرویس قرار گرفت و حمله قدرتی یانت با دفاع ایران مهار شد تا نتیجه ۱۳ بر ۱۱ شود. با این حال، شریفی در ادامه مرتکب خطای سرویس شد و اختلاف سه امتیازی حفظ شد. در یک رالی طولانی و تماشایی، علی حاجی‌پور با آبشاری کوبنده برای ایران امتیاز گرفت. سپس محمد ولی‌زاده در یک امتیاز حساس خطای سرویس کرد، اما به نژاد با ضربه‌ای قدرتمند به فضای خالی زمین کوبا، یک امتیاز دیگر برای ایران به دست آورد.امتیاز ۱۶ برای کوبا ثبت شد و هر دو تیم به استراحت رفتند.

در ادامه، سرویس خوب علی حق‌پرست دریافت مناسبی را در زمین کوبا به دنبال داشت، اما لوپز با یک آبشار قدرتی امتیاز ۱۷ را برای تیمش به دست آورد. سپس پوریا حسین‌خانزاده برای زدن سرویس وارد زمین شد و با سرویس مؤثر خود، یانت را وادار به شیرجه کرد، اما این بازیکن به توپ نرسید تا سرمربی کوبا بلافاصله درخواست وقت استراحت کند. پس از آغاز دوباره بازی، پوریا حسین‌خانزاده بار دیگر در خط سرویس قرار گرفت. یانت دریافت را انجام داد، اما حمله سرعتی سیمون با دفاع ایران متوقف شد تا نتیجه ۱۷ بر ۱۷ مساوی شود.

سیمون با یک سرویس مستقیم امتیاز دیگری برای کوبا به دست آورد. علی حق‌پرست با وجود شیرجه برای مهار توپ، موفق به دریافت نشد تا این امتیاز به نام کوبا ثبت شود.در یک رالی جذاب دفاع خوب محمد ولی زاده یک امتیاز نصیب ایران کرد و نتیجه تساوی ۱۹ بر ۱۹ رسید. علی حق‌پرست دریافت خوبی انجام داد و در ادامه، علی حاجی‌پور با یک حمله قدرتی از پشت خط، بازی را در امتیاز ۲۰ مساوی کرد. سیدمتین حسینی برای زدن سرویس وارد زمین شد، اما با خطای سرویس، امتیاز را به کوبا واگذار کرد تا در امتیازهای حساس پایانی، کار برای ایران دشوارتر شود.

علی حاجی‌پور با یک آبشار قدرتی از منطقه چهار، امتیاز ۲۳ را برای ایران به دست آورد تا سرمربی کوبا برای متوقف کردن روند امتیازگیری شاگردان پیاتزا درخواست وقت استراحت کند. با این حال، کوبایی‌ها دو امتیاز متوالی کسب کردند و با برتری ۲۴ بر ۲۳ در آستانه پیروزی قرار گرفتند تا پیاتزا درخواست وقت استراحت کند. پس از آن، علی حاجی‌پور با یک حمله قدرتی از منطقه دو بازی را در امتیاز ۲۴ بر ۲۴ مساوی کرد. در ادامه نیز علی حق‌پرست با ثبت یک امتیاز مستقیم سرویس، ایران را پیش انداخت. در ادامه نتیجه تساوی با خطای سرویس حاجی پور رقم خورد.

در لحظات پایانی بازی حساس پیش رفت و اختلاف یک امتیاز بود و مرتضی شریفی خطای سرویس داشت. در نهایت علی حق پرست به امتیاز ۳۰ رسید و ایران برنده این ست شد.