به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در ادامه برنامه‌های سفر خود به شهر مقدس قم، با آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی دیدار و گفت‌وگو کرد.



رئیس‌جمهور در این دیدار با ارائه گزارشی از اقدامات و عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف اجرایی، اقتصادی، اجتماعی و دیپلماتیک، به تشریح برنامه‌ها و تدابیر اتخاذ شده در چهار ماه گذشته و در جریان جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان پرداخت و اظهار داشت که مجموعه دولت در این دوره با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های کشور تلاش کرده است ضمن حفظ ثبات و تداوم خدمات عمومی، آثار و تبعات ناشی از جنگ را برای مردم به حداقل برساند.



پزشکیان با اشاره به برنامه‌های دولت برای دوران پس از جنگ، از تداوم اقدامات در زمینه بازسازی خسارات، احیای واحدهای تولیدی آسیب‌دیده، بازگرداندن نیروهای کار به چرخه اشتغال و تسریع روند توسعه و پیشرفت کشور خبر داد و تأکید کرد که دولت با جدیت مسیر بازسازی و جبران آسیب‌های وارده را دنبال می‌کند.



رئیس‌جمهور، همچنین اجرای عدالت در حوزه‌های آموزش، بهداشت و درمان، گسترش حمایت‌های معیشتی و ارتقای دسترسی عادلانه مردم به خدمات عمومی را از اولویت‌های اصلی دولت برشمرد و افزود: برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای کاهش نابرابری‌ها و افزایش بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه از فرصت‌های آموزشی، درمانی و رفاهی در دست اجراست.



پزشکیان با اشاره به روند تحولات دیپلماتیک و توافقات صورت‌گرفته برای پایان جنگ، ابراز امیدواری کرد که تداوم این مسیر بتواند زمینه‌ساز گشایش‌های مؤثر اقتصادی و بین‌المللی برای کشور شود.



رئیس‌جمهور در عین حال نسبت به تلاش برخی جریان‌ها در داخل و خارج از کشور برای آسیب‌زدن به وحدت و انسجام ملی و نیز اخلال در روند توافقات ابراز نگرانی کرد و ضرورت حفظ همدلی و انسجام داخلی را مورد تأکید قرار داد.



پزشکیان با بیان اینکه همه دستاوردهای کشور مرهون لطف الهی، هدایت‌های رهبری و همراهی مردم است، خاطرنشان کرد: سرمایه اصلی نظام، اعتماد و حمایت مردم است و هر اندازه این سرمایه اجتماعی تقویت شود، توان کشور در مواجهه با تهدیدها و عبور از مشکلات افزایش خواهد یافت.



رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به برگزاری جلسات متعدد دولت در حوزه عدالت آموزشی، ساماندهی بازار و کنترل قیمت‌ها، از برنامه‌های دولت برای استفاده از ظرفیت دانشگاهیان و دانشجویان در حل مسایل کشور خبر داد و بر بهره‌گیری از توان علمی و نخبگانی در فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی تأکید کرد.



پزشکیان ضمن قدردانی از رهنمودها و توصیه‌های مراجع عظام تقلید، ابراز امیدواری کرد که در صورت استمرار روند مثبت مذاکرات و تحقق گشایش‌های پیش‌بینی شده، بخش قابل توجهی از دغدغه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور برطرف شود و دولت بتواند با شتاب بیشتری مطالبات مردم و توصیه‌های علما و بزرگان را پیگیری کند.