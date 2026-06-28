به گزارش خبرگزاری مهر از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با صدور بیانیه‌ای، ضمن اعلام حمایت و پشتیبانی از جریان مذاکرات، اعلام کرده است که ظرفیت‌هایی مانند تعامل با بخش خصوصی یا نهادهای مدنی و اقتصادی و به‌خصوص اتاق‌های بازرگانی در دیگر کشورها ، همگی می‌تواند به عنوان یک مزیت در خدمت دیپلماسی کشور قرار گیرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

ایران عزیز، سرزمین مردمان وطن‌دوست و حق‌طلب پس از تحمل چند ماه جنگ فرسایشی و نمایش دفاعی جانانه و سلحشورانه، اکنون به ساحل صلح نزدیک شده‌است.

درایت رهبری، زحمات رئیس جمهور، تلاش‌های مخلصانه تیم مذاکرات و دیپلماسی که نتایج میدان را عینی ساخته، مجاهدت سرداران و سربازان خدوم میدان و بخصوص بیداری و هوشیاری آحاد مردم در خیابان، موجب شده که امروز جهان، ایران را پیروز نبردی بداند که یک‌سوی آن تمام قدرت‌های جهان ایستادند و در سوی دیگر ایران مظلوم به دفاع از تمامیت ارضی خود پرداخت و اکنون سرافراز و با اقتدار نام خود را در سراسر عالم طنین انداز کرده‌است.

با عنایت پروردگار و پس از طی دوران نبرد، خوشبختانه مسیر صلح و گفت‌وگو باز شده‌ و با توجه به ایستادگی تاریخی ایران عزیز، می‌توان دوران تازه ای را برای کشور ترسیم کرد.

به طور حتم دشمنان ایران، همه نوع سنگ‌اندازی را در مقابل موفقیت کشور برای دستیابی به اهداف بلندش به انجام ‌می‌رسانند. آنان از این سرزمین و مردم حق طلب آن کینه تاریخی در دل داشته و توسعه ایران پاسخی به تمام جفاکاری‌هایشان خواهد بود.

اما نباید این حقیقت را از یاد برد که دوران جنگ و پیش از آن تحریم‌ها با خسارت‌های مادی و معنوی زیادی همراه بوده و کشور را از مسیر دستیابی به توسعه فراگیر و پایدار دور کرده‌است.

بخش خصوصی ایران امیدوار است که دیپلماسی مقتدرانه، عزتمند و حامی پیشرفت و توسعه برای همه مردم ایران به سمتی پیش رود که این سرزمین توانمند و سرشار از ثروت‌های ذاتی، بتواند در ترازی آبرومند و مثال‌زدنی به توسعه دست پیدا کند.

دیپلمات‌های ایران اکنون در مذاکراتی سخت قرار دارند، چراکه باید حافظ عزت و منافع ایران، در گفت وگو با طرف بد قول و جفاکار باشند. به همین سبب بخش خصوصی ایران با تمام توان پشتیبان آنان خواهد بود و خود را یار و همراهشان می‌داند. ظرفیت‌هایی مانند تعامل با بخش خصوصی یا نهادهای مدنی و اقتصادی و به‌خصوص اتاق‌های بازرگانی در دیگر کشورها ، همگی می‌تواند به عنوان یک مزیت در خدمت دیپلماسی کشور قرار گیرد و اتاق بازرگانی تهران هم تمام امکانات خود در عرصه روابط خارجی را خالصانه در اختیاردیپلماسی قرار می‌دهد.

حساسیت موقعیت کشور ایجاب می‌کند تمام آحاد مردم و دلسوزان وطن از رفتارهای برهم زننده وحدت و یکپارچگی، یا بیان نظرات اختلاف افکن ، پرهیز کنند. در حال حاضر دیپلمات‌های کشور، مانند سلحشوران میدان، در جبهه سخت مذاکرات، حضور دارند و هر اقدامی که پشت این جبهه را دچار تزلزل کند، عملی ناپسند تلقی می‌شود. به همین سبب باید نگاه‌های سیاسی و حزبی را به فراموشی سپرد، از منافع گروهی گذشت، منازعات داخلی را از یاد برد و یک‌دل و یک‌صدا حامی جریان مذاکرات به نفع توسعه ایران اسلامی بود.

جامعه کارآفرینی ایران در دوران جنگ با نهایت تاب‌آوری ایستاد و اکنون نیز خود را هم‌سنگر جریان دیپلماسی می‌داند. پیروزی در این میدان،‌ ایران را در موقعیتی درخشان و خیره کننده در برابر دشمنان قرار خواهد داد.

پیام بخش خصوصی ایران چنین است: ایستاده‌ایم،‌ کشور را دوباره بازسازی خواهیم کرد و با همت و همراهی دولت خدوم،‌ رونق به سفره مردم بازخواهد گشت.

امید آنکه اقتصاد ایران پس از انجام توافقات نهایی به مسیر اصلاح و رونق بازگردد. دستیابی به این هدف نیازمند بازنگری در مولفه‌های مهم و سرنوشت‌ساز در جهت فسادزدایی و رقابت‌پذیری اقتصاد ملی است و انتظار می رود که حاکمیت به آن عمل کند.

‌کارنامه درخشان این دوران در تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد شد. سایه حمایت خداوند متعال برسر این کشور مستدام باشد.