رحمانی: بمباران شیمیایی سردشت نمادی از مظلومیت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر یکشنبه در همایش یادبود شهدای بمباران شیمیایی سردشت، اظهار کرد: مردم مقاوم سردشت با وجود تحمل رنجهای ناشی از این فاجعه، همواره نماد ایستادگی، وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی و پاسداری از امنیت و عزت ایران بودهاند.
وی در ادامه امنیت پایدار در آذربایجانغربی را مهمترین زیرساخت توسعه دانست و خاطرنشان کرد: حضور گسترده سرمایهگذاران و اجرای پروژههای بزرگ، بیانگر ثبات، امنیت و فضای مناسب سرمایهگذاری در استان است.
استاندار آذربایجانغربی به حمایت از مرزنشینان نیز اشاره کرده و افزود: صدور کارتهای مرزنشینی و اجرای قانون ساماندهی کولبری با هدف ایجاد درآمد پایدار، توسعه تجارت قانونی و افزایش سهم مردم از منافع مرزی با جدیت در استان دنبال میشود.
رحمانی با بیان اینکه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه سرمایهگذاری و زیرساختی در نقاط مختلف استان در حال اجراست، اضافه کرد: بخش عمده این طرحها با مشارکت بخش خصوصی و خارج از اعتبارات دولتی تامین مالی شده که نشاندهنده اعتماد سرمایهگذاران به امنیت و ظرفیتهای توسعهای آذربایجانغربی است.
وی با اشاره به رویکرد دولت در بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی و مرزی استان اظهار کرد: آذربایجانغربی امروز به یکی از کارگاههای بزرگ عمرانی و سرمایهگذاری کشور تبدیل شده و دهها طرح مهم در حوزههای زیرساختی، گردشگری، صنعتی، خدماتی و اقتصادی در نقاط مختلف استان در دست اجراست.
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به مزیتهای کمنظیر این استان گفت: آذربایجان غربی از ظرفیتهای متنوعی در حوزههای کشاورزی، معدن، گردشگری، تجارت مرزی، ترانزیت، صنعت و منابع طبیعی برخوردار است و هر یک از این ظرفیتها به تنهایی میتواند زمینهساز تحول اقتصادی یک منطقه باشد.
۳۰ میلیون دلار از کارت های مرز مشینی به مرزنشینان سردشت واریز شد
وی ادامه داد: برخورداری همزمان از مرزهای بینالمللی، موقعیت راهبردی در کریدورهای تجاری، ظرفیتهای گسترده کشاورزی و جاذبههای طبیعی و تاریخی، فرصت ارزشمندی برای جهش اقتصادی استان فراهم کرده است.
رحمانی با اشاره به مزایای اجرای طرحهای مرزنشینی و حمایت از ساکنان مناطق مرزی اظهار کرد: تنها در سه ماه نخست سال جاری حدود ۳۰ میلیون دلار از محل کارتهای مرزنشینی به حساب مرزنشینان سردشت واریز شده که نقش مهمی در بهبود وضعیت معیشتی خانوارهای مرزنشین داشته است.
وی افزود: بهرهگیری از سایر ظرفیتهای قانونی مناطق مرزی نیز با جدیت دنبال میشود و دولت تلاش دارد منافع حاصل از تجارت و مبادلات مرزی به شکل مستقیم در اختیار مردم این مناطق قرار گیرد.
استاندار آذربایجانغربی امنیت را یکی از مهمترین زیرساختهای توسعه عنوان کرد و گفت: این استان در طول سالهای گذشته همواره از امنترین استانهای کشور بوده و طی خوادث جنگی و همچنین در جریان ناآرامیهای اخیر کمترین میزان آسیب و تنش را تجربه کرده است.
وی با بیان اینکه امنیت پایدار زمینهساز جذب سرمایهگذاری است، افزود: امروز چند هتل پنج ستاره در نقاط مختلف استان در حال احداث است و بدون تردید هیچ سرمایهگذاری حاضر نیست سرمایه خود را در منطقهای فاقد امنیت به کار گیرد؛ از این رو حضور سرمایهگذاران و اجرای طرحهای بزرگ اقتصادی، بهترین گواه بر امنیت و ثبات موجود در استان است.
رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به هرگونه دریافت وجه از مردم در فرآیند پرداخت عواید مرزنشینی هشدار داد و گفت: هیچ کارگزاری حق دریافت مبلغی از مرزنشینان را ندارد و دستگاههای مسئول باید با متخلفان در این حوزه بدون اغماض برخورد کنند.
وی از اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای مرتبط خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، در سریعترین زمان ممکن نسبت به لغو مجوز فعالیت کارگزاران متخلف اقدام کنند.
هیچ فرد یا نهادی حق اخذ وجه از محل عواید کارتهای مرزنشینی را ندارد
استاندار آذربایجان غربی تاکید کرد: هیچ فرد یا نهادی حق اخذ وجه از محل عواید کارتهای مرزنشینی را ندارد و تمامی منافع حاصل از این طرح باید به طور کامل در اختیار مرزنشینان قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به اجرای قانون ساماندهی کولبری اظهار کرد: اجرای این قانون گام مهمی در راستای حمایت از مرزنشینان و ایجاد درآمد پایدار برای خانوارهای ساکن مناطق مرزی است و تنها افرادی که از اجرای آن متضرر میشوند، قاچاقچیانی هستند که در گذشته از شرایط موجود سود میبردند.
رحمانی افزود: قانون کولبری حدود یک سال است که در مرزهای استان اجرایی شده و در سال آینده نیز روند تکمیل، توسعه و تبیین آن ادامه خواهد یافت تا زمینه بهرهمندی هرچه بیشتر مردم از مزایای قانونی تجارت مرزی فراهم شود.
وی با تاکید بر نگاه متوازن به تمامی مرزهای رسمی آذربایجانغربی گفت: هیچ تفاوتی میان هفت مرز رسمی استان وجود ندارد و مدیریت استان تلاش میکند از تمامی ظرفیتهای مرزی برای توسعه تجارت، افزایش درآمد مردم، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار استفاده کند.
استاندار آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: هر جا که امکان گسترش مبادلات تجاری، تسهیل ترددهای مرزی و افزایش سهم مردم از منافع اقتصادی مرزها وجود داشته باشد، از تمامی ظرفیتهای قانونی برای تحقق این هدف بهره خواهیم گرفت.
کتاب «سردشت؛ جنایت خاموش» رونمایی شد
همزمان با هفتم تیرماه سالروز بمباران شیمیایی سردشت، مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این جنایت ضدبشری امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی، خانوادههای معظم شهدا و جانبازان، جمعی از مسئولان، فرماندهان، نخبگان و اقشار مختلف مردم در شهرستان سردشت برگزار شد.
در این آیین، حاضران با ادای احترام به مقام شامخ شهدای بمباران شیمیایی سردشت، یاد جانباختگان این حادثه تلخ را گرامی داشته و بر پاسداشت فرهنگ ایثار، مقاومت و صیانت از ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
در پایان این مراسم نیز با حضور استاندار آذربایجان غربی، از کتاب «سردشت؛ جنایت خاموش» که به روایت ابعاد فاجعه بمباران شیمیایی سردشت و رنجها و ایستادگی مردم این شهر میپردازد، رونمایی شد.
هفتم تیرماه ۱۳۶۶، رژیم بعث عراق شهر مرزی سردشت را با سلاحهای شیمیایی هدف قرار داده و صدها نفر از شهروندان به شهادت رسیده و هزاران نفر نیز مصدوم شدند.
آثار انسانی و اجتماعی بمباران شیمیایی سردشت همچنان بر زندگی جانبازان شیمیایی و مردم این شهر باقی مانده است.
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