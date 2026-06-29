اعزام ۱۰۰ پاکبان از ارومیه برای میزبانی از زائران مراسم تشییع رهبر

به گزارش خبرگزاری مهر، آیدین رحمانی رضاییه در این زمینه افزود: در این راستا، ۱۰۰ پاکبان به همراه ماشینآلات و تجهیزات تخصصی سازمان مدیریت پسماند به تهران اعزام میشوند تا عملیات نظافت، رفتوروب و آمادهسازی حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) و مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم را بر عهده بگیرند.
وی افزود: موکب شهرداری ارومیه نیز از ۱۳ تا ۱۵ تیرماه در میدان جمهوری اسلامی تهران بهصورت شبانهروزی به زائران خدمات رفاهی، پذیرایی و فرهنگی ارائه خواهد کرد.
رحمانی رضائیه با اشاره به پیشبینی برنامههای فرهنگی در محل استقرار موکب اظهار کرد: فضاسازی محیطی، توزیع اقلام فرهنگی و همکاری با هیئتهای مذهبی از دیگر اقدامات در نظر گرفتهشده برای این ایام است.
شهردار ارومیه همچنین از استقرار موکبهای شهرداری در تهران و مشهد خبر داد و گفت: این موکبها بهصورت شبانهروزی فعال خواهند بود و چند دستگاه اتوبوس نیز برای انتقال شهروندان متقاضی حضور در مراسم اختصاص یافته است.
رحمانی رضائیه افزود: مدیریت شهری تلاش کرده است با بهکارگیری ظرفیتهای خدماتی و لجستیکی خود، بخشی از نیازهای خدماتی زائران و شرکتکنندگان در این مراسم را تأمین کند.
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