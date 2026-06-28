به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی، به مناسبت هفتم تیرماه سالروز بمباران شیمیایی سردشت پیامی صادر کرد، در این متن آمده است: هفتم تیر، یادآور یکی از تلخ‌ترین و دردناک‌ترین جنایت‌های تاریخ معاصر است؛ روزی که رژیم بعث عراق با بهره‌گیری از سلاح‌های شیمیایی، مردم بی‌دفاع سردشت را هدف قرار داد و برگ دیگری از مظلومیت ملت ایران را در تاریخ ثبت کرد.

فاجعه بمباران شیمیایی سردشت، نخستین حمله شیمیایی گسترده علیه یک شهر غیرنظامی در جهان بود؛ جنایتی که صدها شهید و هزاران جانباز و مصدوم بر جای گذاشت و آثار رنج‌آور آن همچنان بر زندگی مردم این دیار سایه افکنده است.

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام این حادثه و ادای احترام به جانبازان سرافراز و خانواده ‌های صبور آنان، بر ضرورت تبیین ابعاد این جنایت ضدبشری و مطالبه حقوق قربانیان از مجامع بین‌ المللی تاکید می‌کنیم.

بی‌تردید، ایثار و مقاومت مردم سردشت، بخشی ماندگار از تاریخ پرافتخار ایران اسلامی است و وظیفه همه مسئولان، پاسداشت این میراث ارزشمند و تلاش برای رفع مشکلات و بهبود کیفیت زندگی آسیب‌دیدگان این فاجعه انسانی است.

اینجانب با گرامیداشت هفتم تیر، سالروز بمباران شیمیایی سردشت، یاد و خاطره شهدای گرانقدر این حادثه و تمامی شهدای والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جنگ رمضان به‌ویژه امام شهید انقلاب را ارج نهاده و برای جانبازان عزیز و مردم شریف سردشت، عزت، سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.