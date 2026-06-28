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۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۲

رایزنی بن‌سلمان و ماکرون درباره آخرین تحولات تفاهم‌نامه ایران-آمریکا

رایزنی بن‌سلمان و ماکرون درباره آخرین تحولات تفاهم‌نامه ایران-آمریکا

ولیعهد عربستان و رئیس جمهور فرانسه در تماسی تلفن پیرامون آخرین تحولات مرتبط با تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی امروز یکشنبه در جریان تماسی تلفنی با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه رایزنی کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، ولیعهد عربستان سعودی و رئیس جمهور فرانسه در این رایزنی تلفن پیرامون تحولات منطقه‌ ای و بین‌ المللی گفتگو کردند.

آنها همچنین به آخرین تحولات مربوط به یادداشت تفاهم امضا شده بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و نیز تلاش‌ ها برای دستیابی به راه‌ حل‌ های جامع که امنیت و ثبات را در منطقه محقق می‌کند، پرداختند.

خبرگزاری قطر سپس اضافه کرد: دو طرف بر اهمیت تضمین آزادی دریانوردی و حمایت از تلاش‌ های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها تأکید کردند. آنها همچنین در مورد زمینه‌های همکاری مشترک و مجموعه‌ای از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مورد توجه مشترک گفتگو کردند.

کد مطلب 6873609

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