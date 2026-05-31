رایزنی ولیعهد عربستان و ماکرون درباره تحولات منطقه‌

به گزارش خبرگزاری مهر، العربیه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی خود در ایکس از رایزنی امروز یکشنبه میان محمد بن‌ سلمان، ولیعهد عربستان و امانوئل ماکرون رئیس‌ جمهور فرانسه خبر داد.

العربیه اضافه کرد که در جریان رایزنی تلفنی میان مقامات دو کشور، درباره تحولات منطقه‌ای و «تلاش‌ های دیپلماتیک مداوم برای تقویت امنیت و ثبات و همچنین تضمین امنیت دریایی و آزادی دریانوردی» گفتگو شده است.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز شده است. اختلال در آبراه راهبردی تنگه هرمز موجب اختلال در زنجیره تامین سوخت و انرژی و حتی بسیاری از کالاهای دیگر مثل محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی در جهان شد.

ایران اعلام کرده که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکل ها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند.