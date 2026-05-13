تماس تلفنی محمد بن سلمان و بن زاید در خصوص تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، خبرگزاری عربستان اعلام کرد که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی با محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات متحده عربی، تماس تلفنی برقرار کرد.

بر اساس این گزارش، در این تماس تلفنی زمینه‌های همکاری بین دو کشور برادر و همچنین تحولات منطقه‌ای و تلاش‌های انجام شده برای تقویت امنیت و ثبات در منطقه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

خبرگزاری امارات نیز با اعلام این خبر تاکید کرد که رئیس امارات تماس تلفنی از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، دریافت کرد و در این تماس دو طرف روابط برادرانه و جنبه‌های مختلف همکاری و کار مشترک بین دو کشور برادر را بررسی کردند.

همچنین دو طرف در این تماس، تحولات اوضاع منطقه‌ای و پیامدهای جدی آن بر امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی و تلاش‌های انجام شده در این زمینه را بررسی کردند.