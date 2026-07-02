به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نشریه آمریکایی نیویورک‌ تایمز در گزارش تحلیلی جزئیات جدیدی از تغییر موضع محمد بن‌ سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در قبال ایران پس از مواجهه با واقعیت قدرت نظامی تهران ارائه کرده است که برخی از محورهای مهم این گزارش به شرح زیر است:

۱- چرخش بن‌ سلمان

نیویورک‌تایمز می نویسد بن‌سلمان در ابتدا ترامپ را ترغیب می‌کرد تا برای نابود کردن حکومت ایران به جنگ ادامه دهد؛ اما بعد از مشاهده اقتدار ایران و پایداری این کشور تغییر موضع داد و این بار به رئیس‌جمهور آمریکا فشار آورد تا آتش‌بس را بپذیرد.

۲- دگرگونی روانشناسی منطقه نسبت به ایران

به گفته مایکل راتنی، سفیر سابق آمریکا در ریاض «لحظه‌ای که ایران تنگه هرمز را بست، کل روانشناسی خلیج فارس تغییر کرد»؛ اقدامی که محاسبات حاکمان منطقه از جمله بن‌سلمان را نسبت به توان مهار ایران دگرگون ساخت.

۳- دست رد عربستان به پروژه ترامپ

هنگامی که پنتاگون در ماه مه پروژه خود موسوم به «برنامه آزادی» را برای اسکورت کشتی‌ها از تنگه هرمز اعلام کرد عربستان حریم هوایی خود را به روی جنگنده‌های آمریکایی بست. سعودی‌ها به این نتیجه رسیده بودند که اقدام ترامپ می‌تواند مجددا آتش جنگ را شعله‌ور کرده و باعث حملات تلافی‌جویانه ایران علیه سعودی‌ها شود.

۴- بی‌اعتمادی به چتر حمایتی آمریکا

مقامات سعودی با مشاهده نوسانات رفتاری ترامپ، دولت آمریکا را بازیگری غیرقابل‌اعتماد و حتی یک «ریسک» برای کشورهای عربی می‌دانند و این سوال برایشان مطرح است که آیا آمریکا در صورت وقوع یک جنگ جدید، اصلاً توانایی محافظت از آن‌ها را دارد یا خیر.

۵- گفت‌وگوی مستقیم با تهران

بن‌سلمان با رها کردن اولویت‌های دولت ترامپ، به سمت ابتکارعمل‌های مستقل خود رفته است؛ او اکنون از طریق کانال دیپلماتیکی که با کمک چین ایجاد شده، مستقیماً با مقامات ایرانی درباره مسائل امنیتی و کنترل تنگه هرمز گفتگو می‌کند.

در نهایت می توان گفت که این تحلیل نیویورک‌تایمز نشان می‌دهد که پایداری قدرت ایران در طول این جنگ، ولیعهد سعودی را وادار کرد تا از رویکرد تهاجمی خود عقب‌نشینی کند و برای حفظ امنیتش، مسیر دیپلماسی و پذیرش واقعیت ژئوپلیتیک ایران را برگزیند.