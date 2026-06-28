به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوربخش عصر یکشنبه در مراسم آغاز پوستر «روایت آرامش» اظهار کرد: با تغییر رویکرد و تعریف کتابخانه‌ها این مراکز اکنون به سنگر جدید پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در استان تبدیل شده‌اند و با هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف فرهنگی و قضایی، ظرفیت‌های خود را برای کاهش بزهکاری و ارتقای سواد رسانه‌ای به میدان آورده‌اند.

مدیر اداره کل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی با بیان اینکه جشنواره «روایت آرامش» محصول هم‌افزایی نهادهای مختلف از جمله آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری، نیروی انتظامی، صدا و سیما، حوزه هنری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است، بیان کرد: این رویداد با هدف کاهش جرم و آسیب‌های اجتماعی تا ۳۰ مردادماه ادامه خواهد داشت.

وی گفت: آثار ارسالی در بخش‌های متنوع ادبی شامل شعر و داستان کوتاه و همچنین بخش‌های چندرسانه‌ای نظیر کلیپ، پویانمایی و آثار مبتنی بر هوش مصنوعی برای گروه‌های سنی نوجوان، جوان و بزرگسال داوری می‌شوند.

نوربخش با تأکید بر اینکه موضوعات این جشنواره بر اساس دغدغه‌های روز جامعه و پرونده‌های مراجعه به دستگاه‌های قضایی و انتظامی انتخاب شده است، افزود: انسجام اجتماعی، سواد رسانه‌ای و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، از محورهای اصلی این رویداد است که پس از سال‌ها با هدف استفاده از ظرفیت‌های مشترک دستگاه‌های فرهنگی برگزار می‌شود و امیدواریم به الگویی برای سایر فعالیت‌های مشترک تبدیل شود.

مدیر اداره کل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی در ادامه با اشاره به تغییر رویکرد کتابخانه‌های عمومی در نسل جدید، تصریح کرد: کتابخانه‌ها علاوه بر مخزن و محیط مطالعه، اکنون به عنوان مراکز فعال اجتماعی شناخته می‌شوند که متاثر از جامعه پیرامونی خود هستند.

وی با ذکر مثالی از کتابخانه مرکزی مشهد که با ۲۰ هزار عضو فعال، چهل نوع خدمت مختلف را به مراجعین ارائه می‌دهد، افزود: این نسل از کتابخانه‌ها، آسیب‌های اجتماعی را رصد کرده و برای کاهش آن‌ها برنامه عملیاتی دارند.

نوربخش با بیان اینکه کتابخانه‌های عمومی در بسیاری از مناطق و روستاهای استان به عنوان تنها پایگاه فرهنگی فعال محسوب می‌شوند، تأکید کرد: ظرفیت‌های ما در حوزه‌های مختلف از جمله محافل ادبی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و جلسات تخصصی، کاملاً در اختیار سایر دستگاه‌های فرهنگی قرار دارد.

مدیر اداره کل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی ابراز امیدواری کرد که جشنواره روایت آرامش، فتح بابی برای تعامل گسترده‌تر میان نهادها باشد تا کتابخانه‌های عمومی به عنوان یاری فعال، در کنار سایر دستگاه‌ها برای بهبود وضعیت فرهنگی و کاهش آسیب‌ها در سطح جامعه ایفای نقش کنند.