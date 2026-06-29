آغاز دوره آموزشی «دانشمند کوچک؛ ماجراجویی در دنیای دیجیتال» در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه از دوره آموزشی «دانشمند کوچک؛ ماجراجویی در دنیای دیجیتال» صبح دوشنبه در کتابخانه مرکزی همدان برگزار شد.

این دوره آموزشی با هدف ارتقای سطح آگاهی و توانمندی کودکان در حوزه‌های فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و سواد دیجیتال طراحی شده و تلاش دارد زمینه آشنایی نسل جدید با مفاهیم پایه دنیای فناوری را فراهم کند.

در جلسه افتتاحیه دوره «دانشمند کوچک؛ ماجراجویی در دنیای دیجیتال» محمد زارعی مدرس دوره، به بیان مباحث مقدماتی در حوزه مفاهیم پایه‌ای ماشین‌ها و سیستم‌ها پرداخت.

وی در این نشست با تشریح انواع سیستم‌ها و نحوه عملکرد آن‌ها در بسترهای زمانی و مکانی مختلف، از محیط خانه تا جامعه و از گذشته تا عصر حاضر، به نقش سیستم‌ها در تسهیل زندگی انسان اشاره کرد.

زارعی همچنین با استفاده از مثال‌های عینی و قابل درک برای مخاطبان کودک، به تبیین تفاوت میان سخت‌افزار و نرم‌افزار پرداخت و تلاش کرد مفاهیم اولیه دنیای دیجیتال را به زبان ساده برای شرکت‌کنندگان توضیح دهد.

گفتنی است دوره آموزشی «دانشمند کوچک؛ ماجراجویی در دنیای دیجیتال» به صورت هفتگی روزهای دوشنبه از ساعت ۱۱ تا ۱۲ در کتابخانه مرکزی همدان برگزار می‌شود و علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات تکمیلی می‌توانند از طریق کانال‌های اطلاع‌رسانی رسمی کتابخانه اقدام کنند.