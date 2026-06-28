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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۸

مرگ بر کاخ سفید؛ شعار مردم کرمانشاه در کف خیابان‌ها

مرگ بر کاخ سفید؛ شعار مردم کرمانشاه در کف خیابان‌ها

کرمانشاه- مردم کرمانشاه بار دیگر در اجتماع شبانه انزجار خود را نسبت به استکبار جهانی اعلام کردند.

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کد مطلب 6873717

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