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۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۹

یکصد و نوزدهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه

یکصد و نوزدهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه

کرمانشاه- یکصد و نوزدهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه همزمان با ایام سوگواری سید و سالار شهیدان برگزار شد.

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کد مطلب 6872595

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