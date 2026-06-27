https://mehrnews.com/x3crq4 ۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۹ کد مطلب 6872595 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۹ یکصد و نوزدهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه کرمانشاه- یکصد و نوزدهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه همزمان با ایام سوگواری سید و سالار شهیدان برگزار شد. دریافت 15 MB کد مطلب 6872595 کپی شد مطالب مرتبط یکصد و هجدهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه صد و بیستمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه گرامیداشت یاد و نام شهدای مدافع وطن در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه همخوانی سرود حماسی در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه رجزخوانی در اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه مرگ بر کاخ سفید؛ شعار مردم کرمانشاه در کف خیابانها عزاداری مردم کرمانشاه در اجتماع شبانه همزمان با ایام محرم حمایت مردم کرمانشاه از حزبالله لبنان صد و هفدهمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه در شام غریبان صد و شانزدهمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه در شب عاشورا صد و پانزدهمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه در شب تاسوعا صد و چهاردهمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه در شب هشتم محرم برچسبها جمهوری اسلامی ایران ماه محرم و صفر کرمانشاه
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