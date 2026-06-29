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۸ تیر ۱۴۰۵، ۳:۴۹

سوریه تجاوزات رژیم صهیونیستی را محکوم کرد

سوریه تجاوزات رژیم صهیونیستی را محکوم کرد

وزارت امور خارجه سوریه با محکوم کردن حملات اخیر رژیم صهیونیستی به جنوب این کشور، از سازمان ملل خواست برای توقف نقض توافق‌نامه جداسازی نیروها و پایان دادن به تجاوزات اسرائیل اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت امور خارجه سوریه در بیانیه‌ای حملات اخیر رژیم صهیونیستی به استان‌های قنیطره و درعا را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور دانست.

در این بیانیه آمده است که حملات توپخانه‌ای و تجاوز نظامیان صهیونیست به خاک سوریه، علاوه بر ایجاد رعب و وحشت در میان غیرنظامیان، مغایر با قوانین بین‌المللی، منشور سازمان ملل و توافق‌نامه جداسازی نیروها در سال ۱۹۷۴ است.

وزارت امور خارجه سوریه تأکید کرد: ادامه این تجاوزات، امنیت و ثبات منطقه را تهدید کرده و بر رنج ساکنان مناطق مرزی می‌افزاید.

دمشق همچنین از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواست با عمل به مسئولیت‌های خود، برای توقف تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی و اجرای کامل توافق‌نامه جداسازی نیروها اقدام کنند.

بر اساس گزارش‌ها، نظامیان رژیم صهیونیستی روز یکشنبه با ورود به روستای عابدین در حومه غربی درعا، این منطقه را با آتش بالگردها و گلوله‌های توپخانه هدف قرار دادند که در پی آن خساراتی به منازل مسکونی وارد و شماری از ساکنان مجبور به ترک خانه‌های خود شدند.

کد مطلب 6873776

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    نظرات

    • یک مسلمان IR ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
      0 0
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      الجولانی دربرابرحملات صهیونیستهاچرا سکوت کرده اند؟.
    • دایی IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
      0 0
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      بالاخره جولانی هم دردش گرفت حالا اولشه

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