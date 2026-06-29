سوریه تجاوزات رژیم صهیونیستی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت امور خارجه سوریه در بیانیه‌ای حملات اخیر رژیم صهیونیستی به استان‌های قنیطره و درعا را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور دانست.

در این بیانیه آمده است که حملات توپخانه‌ای و تجاوز نظامیان صهیونیست به خاک سوریه، علاوه بر ایجاد رعب و وحشت در میان غیرنظامیان، مغایر با قوانین بین‌المللی، منشور سازمان ملل و توافق‌نامه جداسازی نیروها در سال ۱۹۷۴ است.

وزارت امور خارجه سوریه تأکید کرد: ادامه این تجاوزات، امنیت و ثبات منطقه را تهدید کرده و بر رنج ساکنان مناطق مرزی می‌افزاید.

دمشق همچنین از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواست با عمل به مسئولیت‌های خود، برای توقف تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی و اجرای کامل توافق‌نامه جداسازی نیروها اقدام کنند.

بر اساس گزارش‌ها، نظامیان رژیم صهیونیستی روز یکشنبه با ورود به روستای عابدین در حومه غربی درعا، این منطقه را با آتش بالگردها و گلوله‌های توپخانه هدف قرار دادند که در پی آن خساراتی به منازل مسکونی وارد و شماری از ساکنان مجبور به ترک خانه‌های خود شدند.

