تداوم نقض حاکمیت سوریه توسط رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع خبری از تداوم نقض حاکمیت سوریه از سوی ارتش رژیم صهیونیستی خبر دادند.

ارتش اسرائیل منطقه بین روستای «الصمدانیه غربی» و سد «المنطره» در حومه مرکزی قنیطره در جنوب سوریه را هدف قرار داد.

طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر، یورش نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه، به‌ویژه در مناطق قنیطره و درعا به امری تقریباً روزانه تبدیل شده و این اقدامات اغلب با بازداشت شهروندان و ایجاد پست های بازرسی همراه بوده است؛ مسأله‌ای که موجب افزایش نارضایتی و خشم عمومی در میان ساکنان محلی شده است.

این در حالی است که رژیم حاکم بر سوریه تأکید دارد هیچ تهدیدی علیه تل‌آویو ایجاد نمی‌کند، با این وجود ارتش رژیم صهیونیستی به‌طور مکرر وارد خاک سوریه می‌شود و همزمان حملات هوایی متعددی را نیز انجام داده که به کشته شدن غیرنظامیان و تخریب مراکز، تجهیزات و انبارهای نظامی ارتش سوریه انجامیده است.

پس از سقوط نظام بشار اسد در هشتم دسامبر ۲۰۲۴ (۱۸ آذر ۱۴۰۳)، رژیم صهیونیستی از فروپاشی توافق جداسازی نیروها میان سوریه و اسرائیل که در سال ۱۹۷۴ امضا شده بود، خبر داد.

در مقابل، دمشق بارها خواستار توقف تجاوزات و نقض حاکمیت ملی خود از سوی این رژیم شده است.

شهروندان سوری تأکید می‌کنند که تداوم این تجاوزات، روند بازگشت ثبات به کشور را با مانع جدی روبه‌رو می کند.