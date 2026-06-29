به گزارش خبرنگار مهر، این فراخوان از نویسندگان دعوت کرده است تا با تکیه بر روایت‌های مستند، داستان‌هایی درباره نقش‌آفرینی بانوان در عرصه‌های مختلف جنگ رمضان به نگارش درآورند. محورهای این فراخوان شامل بانوان شهید و جانباز، امدادگران و کادر درمان، بانوان نخبه و صنعتگر، بانوان حاضر در موکب‌ها، بانوان شرکت‌کننده در تجمعات شبانه، بانوان فعال در سنگر خانه و دیگر عرصه‌های اثرگذار است.

بر اساس این فراخوان، آثار ارسالی باید در قالب داستان کوتاه و بین هزار تا هزار و پانصد کلمه نوشته شوند و بر پایه روایت‌های واقعی از جنگ رمضان شکل گرفته باشند. همچنین نویسندگان می‌توانند با درونمایه‌هایی همچون حماسه، غرور ملی، سوگ، احساسات لطیف زنانه یا خاطرات طنز، روایت خود را ارائه کنند.

از میان آثار دریافت‌شده، ۳۰ داستان برگزیده انتخاب و در قالب یک کتاب توسط بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت منتشر خواهد شد.

مهلت ارسال آثار تا ۲۰ مردادماه اعلام شده و علاقه‌مندان می‌توانند فایل Word داستان خود را به شناسه @admin_writer در شبکه‌هایی اجتماعی ارسال کنند.