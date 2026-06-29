به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «قلکهای دوقلو» نوشته مریم فرجی بهعنوان اثری در حوزه رمان نوجوان، روایتی الهامبخش از امید، همدلی، تلاش و مسئولیتپذیری را پیش روی مخاطبان قرار میدهد؛ داستانی که یادآوری میکند اثرگذار بودن، همواره نیازمند کارهای بزرگ و پرهیاهو نیست و گاه از دل تصمیمهای کوچک و صادقانه شکل میگیرد.
این اثر با تمرکز بر زندگی دختری نوجوان به نام لاله، مخاطب را به سالهای جنگ میبرد؛ سالهایی که بسیاری از مردان برای دفاع از کشور راهی جبههها میشدند و خانوادهها با اضطراب و چشمانتظاری روزگار میگذراندند. لاله نیز در همین بستر تاریخی رشد میکند و تلاش دارد سهمی هرچند کوچک در حد توان یک نوجوان در همراهی با سرنوشت سرزمینش داشته باشد.
در «قلکهای دوقلو» داستان از فضای خانهای ساده آغاز میشود؛ جایی که نگرانی مادر نسبت به آینده خانواده و احتمال اعزام همسرش به جبهه، سایهای دائمی بر زندگی روزمره انداخته است. اضطرابی که در سکوت جریان دارد و روابط اعضای خانواده را تحت تأثیر قرار میدهد. با مرگ ناگهانی پدر، این نگرانی شکل تازهای به خود میگیرد و دغدغههای اقتصادی و اجتماعی جای خالی او را پررنگتر میکند. مادر ناچار است هم تکیهگاه عاطفی فرزندان باشد و هم بار مسئولیت زندگی را به دوش بکشد.
لاله در چنین شرایطی با چالشهایی فراتر از سن خود روبهرو میشود. او باید در کنار ادامه تحصیل، مراقب برادر کوچکش باشد و همزمان فشارهای روحی ناشی از فقر و نگاههای تحقیرآمیز اطرافیان را تحمل کند. شخصیت نوشین، همکلاسی مرفه او، نمادی از شکاف طبقاتی و ناآگاهی نسبت به دشواریهای زندگی دیگران است؛ تقابلی که به شکلگیری حس عزتنفس و ارادهای پنهان در لاله میانجامد.
در این میان، «قلکهای دوقلو» به نشانهای معنادار و نمادی از امید و مشارکت درداستان بدل میشود قلکها تنها ظرفی برای جمعآوری سکه نیستند، بلکه تجسمی از آرزوها، دلواپسیها و تصمیمهای کوچک اما مؤثرند. لاله از خلال همین تجربه میآموزد که حتی در دل کمبودها نیز میتوان بخشیدن و مسئولیتپذیری را تمرین کرد و با دستانی کوچک، سهمی در ساختن آینده داشت.
«قلکهای دوقلو» با نگاهی از دریچه ذهن و احساس یک نوجوان، بخشی از زیست مردم ایران در سالهای دفاع مقدس را روایت میکند و بر نقش فردی هر انسان، به اندازه توان و ظرفیتش، در ساختن فردایی بهتر تأکید دارد.
این کتاب با طراحی گرافیک حمیده سلیمانی، تصویرگری لیلا نظری در ۸۸ صفحه و در قطع رقعی منتشر شده و نخستین چاپ آن با قیمت ۱۲۰ هزار تومان توسط انتشارات بهنشر در اختیار علاقهمندان قرار گرفته است.
«قلکهای دوقلو» در رده رمان نوجوان، اثری است که با زبانی ساده و روایتی عاطفی، مفاهیمی چون ایستادگی، عزتنفس و مسئولیت اجتماعی را به مخاطب نوجوان یادآور میشود.
نظر شما