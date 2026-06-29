بازگشت روند حمل کالا در بندر شهید رجایی به شرایط پیش از جنگ

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباس نژاد از بازگشت شرایط حمل‌ونقل کالا به وضعیت پیش از جنگ رمضان خبر داد و اظهار کرد: در پنج روز نخست با بهره‌گیری از ظرفیت لجستیکی بندر شهید رجایی و حمل‌ونقل ریلی، بیش از ۵۹ هزار تُن کالای اساسی و مواد اولیه کارخانجات برای تأمین نیاز بازار به سراسر کشور ارسال شد.

وی در تشریح گزارش از میزان خروجی کالاهای اساسی از ایام ۱۰ روز ابتدای جنگ تحمیلی رمضان بیان کرد: پس از شروع جنگ به مدت پنج روز به طور میانگین ۹۳ درصد خروج کامیون‌های حامل کالاهای وارداتی و ترانزیت کاهش یافت.

عباس نژاد ادامه داد: در راستای ضرورت ارسال کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات به سراسر کشور از ظرفیت لجستیکی بندر شهید رجایی و حمل‌ونقل ریلی به میزان ۵۹ هزارو ۵۷۰ تُن کالاهای یادشده به منظور ارسال به بازار سراسر کشور و تامین معشیت مردم ارسال شد.

وی افزود: پس از پنج روز از ۱۶ اسفندماه سال گذشته نیز با همکاری سایر نهادهای مربوطه و موثر در حمل‌ونقل کالا شرایط به حالت قبل از جنگ بازگشت و از روزی ۱۶۵ کامیون معادل سه هزار و ۶۳۰ تُن روزانه نزدیک به دو هزار و ۴۲۲ کامیون معادل ۵۳ هزار و ۲۸۴ تُن افزایش یافت.